На 15 лет осудили поджегшего супругу жителя столицы

Нур-Султан. 8 апреля. Kazakhstan Today - К 15 годам лишения свободы приговорен житель столицы, который в октябре 2019 года заживо сжег супругу, передает Kazakhstan Today.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Нур-Султана признал жителя столицы Умирбекова С.К. виновным в убийстве своей супруги с особой жестокостью (пункт 5 части 2 статьи 99 УК). Он осужден к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности, сообщили в суде.

Наказание назначено с учетом смягчающих обстоятельств (наличие шестерых несовершеннолетних детей) и отсутствия отягчающих обстоятельств. В соответствии с требованиями пункта 3 части 2 статьи 55 Уголовного кодекса наказание не может превышать трех четвертей максимального срока наказания по данной статье.

Суд удовлетворил иск и взыскал с осужденного в пользу представителя потерпевшей четыре миллиона тенге в счёт компенсации морального вреда. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

В суде напомнили, что 6 октября 2019 года Умирбеков обманным путем вывез супругу на окраину столицы. Обвинив в супружеской неверности, он избил ее, затем облил бензином и поджег . Женщина скончалась в реанимации.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства