ГСМ на 17 млн тенге украли работники предприятия в Павлодаре

ПАВЛОДАР. 26 АВГУСТА - Павлодарскими оперативниками пресечена преступная деятельность по транспортировке нефтепродуктов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе проведения ОПМ "Правопорядок" сотрудниками Управления криминальной полиции была пресечена преступная деятельность лиц, подозреваемых в хищении горюче-смазочных материалов. Вышеуказанные лица являлись работниками одной из организации города Павлодар, занимающейся транспортировкой нефтепродуктов на автозаправочные станции города, сообщает Polisia.kz

Со слов полицейских, подозреваемые действовали по заранее подготовленной схеме, включающая в себя перевозку и слив перевозимого топлива.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления были задержаны два павлодарца в возрасте 50 и 47 лет.

Предварительный ущерб составил около 17 миллионов тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества). В отношении подозреваемых лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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