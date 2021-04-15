ШЫМКЕНТ. 14 АПРЕЛЯ - Организатора убийства в кафе в Шымкенте приговорили к 18 годам тюрьмы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организатора убийства приговорили к 18 годам тюрьмы. Главный фигурант дела приказал открыть огонь по посетителям, считает гособвинение. Его подельника лишили свободы на 16 лет. Оба будут отбывать наказание в колонии максимальной безопасности. Осуждённых признали виновными сразу по нескольким статям. В их числе "Убийство" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает телеканал " Астана ".

Напомним, в конфликте 2019 года погиб один человек. Еще пятеро получили ранения.

В результате полученных огнестрельных ранений потерпевший Бакиров К. погиб на месте преступления, его знакомые Барпиев А. и Джолшибеков М. получили тяжкие телесные повреждения, а Жетписбаев Б. получил телесные повреждения средней тяжести", - сообщил судья специализированного суда по уголовным делам Шымкента Абинур Карабаев.

По данным правоохранителей, конфликт между членами криминальных группировок разгорелся из-за основательницы финансовой пирамиды. Одни пытались "выбить" деньги обманутых вкладчиков, а вторые - встали на защиту предпринимательницы. На так называемой "стрелке" в кафе конфликт быстро перерос в стрельбу. Сейчас полиция разыскивает еще двух подозреваемых, стрелявших в людей.

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