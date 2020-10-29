В ВКО мошенница обманула доверчивых граждан на 200 млн тенге

Усть-Каменогорск. 28 октября. Kazakhstan Today - 39-летняя жительница Аягоза вовлекала граждан в преступную схему, обещая им прибыль от участия в инвестиционных проектах, передает Kazakhstan Today.

35 человек лишились денежных средств в особо крупном размере. Суммарный ущерб составил более 200 миллионов тенге, сообщает YK-news.kz

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение", - сообщил заместитель начальника департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

Тем временем в социальных сетях распространяется видеозапись доставления подозреваемой в медицинское учреждение. События имели место 6 июня текущего года, уточнили в пресс-службе ДП.

В присутствии адвоката проводился допрос. В это время женщина почувствовала недомогание, медработники оказали ей необходимую помощь", - говорится в распространенном сообщении.

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