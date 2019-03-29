В Алматы 22,5 млн тенге требовали похитители за освобождение китайского бизнесмена

Алматы. 28 марта. Kazakhstan Today - В Алматы задержали преступников, организовавших похищение китайского бизнесмена, передает Kazakhstan Today.

О похищении казахстанскую полицию информировало посольство Китайской Народной Республики в Казахстане, куда за помощью обратилась супруга 37-летнего бизнесмена из Китая. По словам женщины, к ней на связь вышли неизвестные и сообщили о похищении ее мужа, жизнь которого оценили в 400 тысяч юаней (22,5 млн тенге), сообщили в пресс-службе МВД РК.

На раскрытие преступления ушло менее суток. Похищенного мужчину удалось освободить.

Для раскрытия преступления в департаменте полиции Алматы была создана следственно-оперативная группа. Уже в первые часы были полицейскими проведены все необходимые оперативные и специальные мероприятия, в результате чего личности подозреваемых были установлены. Чуть позже оперативными службами полиции с участием бойцов спецподразделения была проведена операция по освобождению похищенного. Все участники преступления задержаны и взяты под стражу. Роль каждого из них будет определена следствием. Их личности проверяются на причастность к другим преступлениям", - прокомментировали в пресс-службе.

Посол КНР в РК Чжан Сяо сообщил, что был удивлен, когда услышал, что это дело раскрыто так быстро. Он выразил свою благодарность всем сотрудникам МВД, которые были задействованы в раскрытии преступления и отметил, что искренне надеется на плодотворное сотрудничество между двумя странами по линии правоохранительных органов.

Хочу сказать огромное спасибо правительству Казахстана, министру внутренних дел, полицейским Алматы, которые очень быстро откликнулись на мольбу моей супруги о помощи и оперативно освободили меня. Я очень рад такому исходу дела. Отдельная благодарность посольству Китайской Народной Республики. Я обязательно еще приеду в Казахстан. Я убедился, что безопасность людей здесь стоит на первом месте", - выразил слова благодарности потерпевший бизнесмен.

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