В Актюбинской области акима сельского округа подозревают в мошенничестве

Актобе. 10 октября. Kazakhstan Today - Департаментом экономических расследований по Актюбинской области Комитета финансового мониторинга Минфина РК пресечен факт мошенничества со стороны акима сельского округа Мугалжарского района, передает Kazakhstan Today.

Установлено, что Актюбинским филиалом АО "Аграрная кредитная корпорация" был предоставлен кредит владельцу крестьянского хозяйства на общую сумму 11 840 000 тенге для приобретения 40 голов лошадей по программе "Кулан". Однако выделенные в кредит денежные средства так и не дошли до владельца крестьянского хозяйства. Предприимчивый аким сельского округа путем использования подложных документов и расписки получил указанные денежные средства и использовал для собственных нужд", - сообщили в комитете.

По данному факту досудебное расследование проводилось по части 4 статьи 190 УК РК (Мошенничество в особо крупном размере), в рамках которого аким сельского округа был взят под стражу с применением меры прнсечения "арест".

В настоящее время досудебное расследование было окончено производством и уголовного дело направлено в суд.

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