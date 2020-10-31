Кокшетау. 30 октября. Kazakhstan Today - В Акмолинской области расследуют хищение бюджетных средств на сумму 700 млн тенге при строительстве подстанции, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента экономических расследований по Акмолинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в рамках досудебного расследования по факту хищения бюджетных средств на сумму 700 млн тенге при строительстве подстанции задержана группа лиц во главе с руководителями районного отдела акимата Акмолинской области", - сообщили в Комитете финансового мониторинга Минфина.

В настоящее время проводятся следственные действия.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства