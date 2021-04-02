Актюбинца оштрафовали за запрещенные аудио и видео в соцсети

АКТОБЕ. 1 АПРЕЛЯ - В Актобе мужчину оштрафовали за хранение запрещенных аудио и видео материалов в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщает Polisia.kz , в ходе мониторинга социальных сетей на личной странице 28-летнего жителя Актобе в Вконтакте обнаружена аудиозапись с признаками террористической организации ДАИШ и видеозапись идеологов ваххабизма.

Была проведена экспертиза, по заключению которой предоставленные материалы являются запрещенными на территории страны.

Материалы данного административного дела были направлены в суд по части 1 статьи 453 КоАП РК (Изготовление, хранение, ввоз, перевозка, распространение на территории РК продукции средств массовой информации, а равно иной продукции). На мужчину наложен штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге).

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