В Шымкенте ликвидирован подпольный завод по производству суррогатного алкоголя

ШЫМКЕНТ. 5 АПРЕЛЯ - В Шымкенте ликвидирован подпольный завод по переработке спирта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Незаконная деятельность выявлена при задержании автомобиля с 70 литрами спиртосодержащей жидкости, закупленной в промышленной зоне одного из предприятий Шымкента. В ходе осмотра территории обнаружено и изъято еще 25 тонн суррогатного алкоголя, который оценивается экспертами в 35 млн тенге", - сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





Приговором суда Шымкента руководитель предприятия признан виновным в осуществлении незаконного предпринимательства с ограничением свободы на 1 год.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства