В Алматы охранника обвиняют в изнасиловании юноши в мечети

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АЛМАТЫ. 11 ИЮЛЯ - В Алматы охранника университета "Нур-Мубарак" подозревают в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летнего парня, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию опубликовала в Facebook казахстанский адвокат Айман Умарова.

Я нахожусь в Бостандыкском отделении полиции. Мы в таком шоке выходим. Здесь мать и мальчишка, в отношении которого охранник совершил насильственные действия сексуального характера. Один охранник. Это произошло в мечети "Нур-Мубарак". Ребенок опознал, но ему сложно. Парню 18 лет, у него чуть-чуть задержка развития, он дееспособный и подробно рассказал о том, что происходило", - сообщила Умарова.

Адвокат добавила, что, по словам юноши, "охранник завел его в свою комнату, привязал руки-ноги, долго держал его в таком виде, совершал извращения. Делал это не один раз... Он воспользовался задержкой в развитии молодого человека".

Умарова опасается, что подозреваемого могут отпустить домой, пока проводят экспертизы.

Заявление поступило в районное отделение полиции 8 июля. Оно зарегистрировано по статье 121 Уголовного кодекса Казахстана (Насильственные действия сексуального характера). Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемому может грозить от 5 до 15 лет лишения свободы.

Подозреваемый 1975 года рождения был задержан после поступления заявления. Он находится в управлении полиции. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Позднее представители учебного заведения прокомментировали ситуацию, подчеркнув, что задержанный работает с ними не напрямую, а является сотрудником охранной фирмы "Скимен.KZ".

Пресс-служба Центральной мечети Алматы заявила, что случай изнасилования произошел не в мечети "Нур-Мубарак".

Это выявленный, проверенный факт. Просим представителей СМИ не распространять ложную информацию о том, что преступный инцидент произошел внутри мечети", - подчеркнули в пресс-службе.

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