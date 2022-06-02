В Талдыкоргане обнаружены тайники с оружием, похищенным в январе со склада полиции

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АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Казахстанский миллионер Кайрат Итемгенов попал в тройку "серых" криптовалютчиков. Его доход, полученный от незаконного майнинга, оценен в 36, 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Информацию о бизнесменах, незаконно добывающих в Казахстане криптовалюту, разместил в своем Telegram-канале Shishkin_like
известный казахстанский журналист Дмитрий Шишкин.
Он сообщил, что по версии Forbes в 2021 году Итемгенов вошел в число 50 самых влиятельных и богатейших бизнесменов Казахстана. В прежние годы руководил аппаратом АО "Самрук-Энерго".
Именно эта деталь его биографии, судя по всему, и привела его к майнингу. Совместно с бывшим исполнительным директором Экибастузской ГРЭС-1 Талгатом Нагишпаевым два энергетика учредили… тепличное хозяйство. Они на самом деле что-то там выращивают, получая с ГРЭС дешевую электроэнергию, но потом решили, видимо, резко поднять прибыльность и "излишки" передавать на майнинг", - пишет журналист.
По подсчетам журналистов, бизнесмены незаконно намайнили порядка 1193 биткоина (по курсу на середину мая - 36,5 млн долларов).
Журналист отметил, что о связи теплиц с майнерами в марте рассказало АФМ
, указав на их связь с Итемгеновым.
Ранее Шишкин и его коллега Маргарита Бочарова также рассказали о криптовалютчике №1
- Андрее Киме, чьи компании являлись участниками международного технопарка Astana Hub и по этой причине получали преференции от государства, хотя майнинговые компании на них не имеют права, и о "сером" майнере №2
- Ерлане Нигматулине - родном брате экс-председателя мажилиса Нурлана Нигматулина. Как и Итемгенов, Ерлан Нигматулин в 2020 и 2021 годах вошел в число 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.
Таланты этого бизнесмена хорошо видны в криптобизнесе, здесь он отличился особо: его ферма не только майнила биткоины под видом производства кокса и литейного производства, получая электроэнергию по низким тарифам, но еще и получила на свое развитие кредит от Банка развития Казахстана", - пишет Шишкин.
Всего, по данным АФМ, в Казахстане пресечена незаконная деятельность 51 майнинговой фермы. Они не уведомляли уполномоченный орган о начале деятельности либо незаконно подключались к источникам энергоснабжения без технических условий, необоснованно размещались на территории специальных экономических зон, а также уклонялись от уплаты налогов и таможенных платежей.
В первом квартале майнеры заплатили
в бюджет 652 миллиона тенге.