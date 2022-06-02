В Талдыкоргане обнаружены тайники с оружием, похищенным в январе со склада полиции

АКТОБЕ. 2 ИЮНЯ - В январе 2019 года Жанибека Айдашева назначили на должность руководителя отдела ЖКХ Темирского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Однако молодой чиновник использовал свою должность для хищений денег из бюджета. В этом ему помогали директор КГП "Кенкияк-СК" Айгуль Советова и знакомый из Актобе, сообщает " Диапазон ".

С 2019 по 2020 год Айдашев с подельниками похитил из бюджета более 14 млн тенге. Эти деньги выделялись району на нужды водоснабжения.

Злоумышленники попались и признали вину. Они заключили с прокуратурой процессуальное соглашение. 35-летнего Жанибека Айдашева приговорили к 2,5 годам колонии и запретили пожизненно работать на госслужбе. Директор КГП получила 2 года лишения свободы, но так как у нее маленький ребенок наказание применят через два года. Их пособник получил 3 года ограничения свободы.