В Нацбанке рассказали, где чаще выявляют поддельные тенге

Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За 10 месяцев Национальным банком Казахстана и банками второго уровня выявлено 250 поддельных денежных знаков (247 банкнот и 3 монеты) на сумму 739 650 тенге. Это на 55% меньше, чем за аналогичный период 2021 года (457 фальшивых денежных знаков), сообщает пресс-служба регулятора.
Чаще всего подделывались банкноты номиналом 2000 тенге - 161 шт., что составило 64% от общего количества. Далее идут подделки номиналом 10 000 тенге - 27 шт. (11%), 5000 тенге - 24 шт. (9%).
Наибольшее количество подделок было выявлено в Алматы - 126 шт. (50%), в Восточно-Казахстанской области - 59 шт. и Астане - 22 шт.
Поддельные банкноты в Казахстане в основном изготавливаются с использованием компьютерной техники и цветного принтера на обычной офсетной бумаге. Фальшивомонетчики в основном имитируют визуальные защитные элементы", - рассказал начальник управления экспертизы банкнот и монет НБК Аскат Мукамадиев.