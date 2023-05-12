11.05.2023, 10:11 35426
Отремонтированную дорогу в Жетысуской области размыло талыми водами
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Талдыкорган. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области заведено уголовное дело после размыва талыми водами недавно отремонтированной дороги, сообщает областная прокуратура.
7 марта текущего года в Кербулакском районе в результате смыва талых вод частично разрушилась и пришла в непригодность автомобильная дорога по направлению к станции Малайсары.
Прокурорская проверка выявила грубые нарушения закона при проведении ремонтных работ на данном участке.
Изначально эти работы незаконно проведены под видом текущего ремонта, что позволило государственному органу провести госзакупки без проектно-сметной документации и проведения экспертизы. Это в свою очередь исключает контроль со стороны технического и авторского надзора. В результате не была рассчитана пропускная способность водоотведения и не обеспечено качество проведенных работ", - рассказали в ведомстве.
Прокуратура усмотрела признаки уголовного правонарушения в действиях чиновников, нанесшие вред государству и повлекшие крупный ущерб.
По данному факту 3 апреля начато досудебное расследование по статье Уголовного кодекса РК "Злоупотребление должностными полномочиями", которое осуществляется специальными прокурорами.
новости по теме
11.05.2023, 20:13 16981
АЗРК начато расследование в отношении КТЖ и аэропорта Астаны
Фото: pexels
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции Астаны Тимур Каленов в ходе брифинга сообщил о начатом расследовании в отношении аэропорта Астаны и КТЖ.
Глава ведомства сообщил, что в 2023 году департамент начал расследования в отношении трех субъектов:
- АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" и ТОО "Дьюфри Централ Эйжа" - пункт 3 статьи 169 ПК "Антиконкурентные соглашения" по признакам ограничения доступа на товарный рынок и устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей - передача в пользование площадей в стерильной зоне аэропорта для беспошлинной торговли. Расследование продолжается;
- АО "НК "Қазақстан темір жолы" - введения ограничений в отношении создания субъекта рынка и ограничения доступа на товарный рынок, предусмотренного статьей 194 ПК "Антиконкурентные действия (бездействие), соглашения государственных, местных исполнительных органов, организаций, наделенных государством функциями регулирования деятельности субъектов рынка".
По информации Каленова, КТЖ заключил трехстороннее соглашение с Cosco Container Lines (Hong Kong) Co. и Shanhai (Hong Kong) Investment & Development Company Limited, в рамках которого принял на себя обязательства не создавать новые перегрузочные или аналогичные предприятия, занимающиеся погрузочным бизнесом на станции "Хоргос - Алтынколь".
Тимур Каленов добавил, что в 2022 году департамент провел 31 расследование. Из них завершено 23, результаты 17 расследований направлены в соответствующие органы, по результатам 6 расследований не выявлены нарушения законодательства, по 8 делам расследования еще идут.
11.05.2023, 13:13 29611
Почти полкилограмма героина изъяли у карагандинки
При обыске подозреваемая добровольно выдала три свертка героина
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские изъяли у 52-летней карагандинки почти полкилограмма героина, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности УП города установлена 52-летняя женщина. При обыске подозреваемая добровольно выдала три свертка героина общим весом 448 граммов", - проинформировали в полиции.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по части 3 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов).
Подозреваемая водворена в ИВС. Проводится расследование.
Напомним, в Казахстане с начала года изъято 11 килограммов героина и 32 килограмма опия.
11.05.2023, 10:57 33646
В Антикоре прокомментировали задержание экс-главы НПП "Атамекен"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве по противодействию коррупции сообщили, что экс-председатель правления Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан "Атамекен" Аблай Мырзахметов был задержан 10 мая.
Он подозревается в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в особо крупном размере якобы за оказание содействия в освобождении от уголовной ответственности его родственника...В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий. Проверяется его причастность к совершению других преступлений", - проинформировали в ведомстве.
Подозреваемый водворен в ИВС Астаны.
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что бывшего главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали по подозрению в получении взятки в размере 30 млн долларов.
Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Нацпалаты в феврале прошлого года.
Двадцать лет назад Аблай Мырзахметов, тогда министр транспорта Казахстана и бывший глава нацкомпании "Казахстан темир жолы", уже был фигурантом громкого судебного процесса: в марте 2002 года его отстранили от должности, пока проводили расследование уголовного дела, в июне 2002 года арестовали. Следствие и судебный процесс заняли почти год: в мае 2003 года Аблая Мырзахметова приговорили к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.
11.05.2023, 08:46 37806
Сделали подкоп: задержаны подозреваемые в ограблении ювелирного магазина в Степногорске
Они похитили украшения более чем на 180 миллионов тенге
Рассказать друзьям
Кокшетау. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную кражу в ювелирном магазине Степногорска раскрыли полицейские. Воры проникли в здание через подкоп. Их добычей стал весь товар на прилавках с драгоценностями.
Два приятеля смогли проникнуть в известный в городе магазин ювелирных украшений незамеченными. Даже приехавшие по сигналу тревоги охранники не заподозрили неладного. Окна и двери были без следов взлома. Оказалось, воры сделали подкоп и проломили огромную дыру в полу магазина, сообщает телеканал КТК.
На розыск подозреваемых ушло чуть больше недели. Вчера полицейские сообщили о задержании. Сообщается, что мужчинам 35 и 46 лет. Оба - жители Астаны. В момент кражи они попали в объективы камер наблюдения. Их добычей стали украшения более чем на 180 миллионов тенге. Где сейчас украденное, выясняет следствие. По одной из версий, все продали в Россию.
В данный момент в управлении полиции города Степногорска находится досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Подозреваемые лица задержаны, избрана мера пресечения в виде ареста. У них изъяты средства связи, сотовые телефоны, денежные средства в большом количестве. Также были изъяты транспортные средства, на которых они передвигались", - сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции департамента полиции Акмолинской области Сагындык Жантемиров.
11.05.2023, 08:09 38666
Экс-главу НПП "Атамекен" подозревают в получении взятки в размере $30 млн
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Экс-главу НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова задержали по подозрению в получении взятки в размере 30 млн долларов.
В Антикоре официально признали факт ареста и подтвердили, что заведено уголовное дело. Более детальную информацию в антикоррупционном ведомстве обещали предоставить позже, сообщает "Хабар 24".
Подтверждаем, что начато досудебное расследование. Следственные мероприятия продолжаются. Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана распространению не подлежит", - заявили Sputnik Казахстан в антикоррупционном ведомстве.
Напомним, Аблай Мырзахметов сложил с себя полномочия председателя правления Нацпалаты в феврале прошлого года.
Двадцать лет назад Аблай Мырзахметов, тогда министр транспорта Казахстана и бывший глава нацкомпании "Казахстан темир жолы", уже был фигурантом громкого судебного процесса: в марте 2002 года его отстранили от должности, пока проводили расследование уголовного дела, в июне 2002 года арестовали. Следствие и судебный процесс заняли почти год: в мае 2003 года Аблая Мырзахметова приговорили к 5 годам лишения свободы условно с конфискацией имущества по обвинению в организации хищений государственного имущества.
10.05.2023, 15:45 53746
В Алматы пресечена деятельность подпольного казино
Досудебное расследование окончено и направлено в суд
Фото: pexels.com
Рассказать друзьям
Алматы. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность подпольного казино, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
В ходе обыска обнаружены и изъяты игральные карты и фишки, покрытие для стола (сукно), денежные средства, перечисленные от игроков на карточный счет одного из организаторов", - проинформировали в АФМ.
Кроме того, установлено, что в день игры осуществляется SMS-рассылка о проведении игры и приглашается узкий круг игроков, после чего созывается подконтрольный рабочий персонал, состоящий из дилеров и официантов.
В настоящее время досудебное расследование окончено и направлено в суд. Иная информация в порядке статьи 201 УПК РК не разглашается", - добавили в пресс-службе.
Ранее восемь подпольных интернет-казино обнаружили в Туркестанской области.
10.05.2023, 12:17 60856
Смертельное отравление четверых детей и их отца: названа предварительная причина
По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом
Рассказать друзьям
Конаев. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В полиции озвучили предварительную версию смертельного отравления четверых детей и мужчины в селе Кольащы Алматинской области.
Окончательное решение будет принято по результатам назначенных экспертных проверок. По предварительным данным, пострадавшие отравились угарным газом, сообщили в полиции.
4 мая около 16.00 в УП Карасайского района поступило сообщение о том, что в селе Кольащы в жилом доме предварительно получили отравление неизвестным веществом 6 человек. В результате чего мужчина, 1984 года рождения, и четверо детей, 2008, 2010, 2013 и 2018 годов рождения, скончались. Женщина, 1985 года рождения, госпитализирована в больницу села Шамалган", - напоминает Polisia.kz.
Данный факт зарегистрирован в районной полиции. Для выяснения всех обстоятельств произошедшего проводятся все необходимые следственные действия с назначением судебно-медицинской экспертизы.
Для полноты расследования на место была вызвана исследовательская испытательная пожарная лаборатория ДЧС, газовая служба и СЭС Алматинской области, добавили в полиции.
Напомним, в Алматинской области отец и четверо детей скончались от отравления неизвестным веществом.
10.05.2023, 11:06 53286
Беларусь выдала двух осужденных Казахстану
Казахстанцы осуждены в Беларуси за коррупцию, кражу и разбой
Рассказать друзьям
Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Республики Беларусь удовлетворены запросы о передаче двух граждан Республики Казахстан, осужденных к лишению свободы белорусским судом, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
По информации Генпрокуратуры, один казахстанец был осужден в Беларуси за дачу взятки в особо крупном размере, гражданка РК за кражу, разбой и хищение личных документов к 5 годам и 7 годам 6 месяцам соответственно.
Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Республики Казахстан указанные граждане доставлены в Казахстан для дальнейшего отбывания наказания.
В настоящее время они водворены в следственный изолятор Астаны.
Читаемое
11.05.2023, 11:20Эксперты прокомментировали обстоятельства нападения на защитников девушки в Алматы 11.05.2023, 12:0760376В DamuBala прокомментировали сообщения о дополнительном взимании денег за посещение секций 11.05.2023, 12:4955106Критика ОСИ: в Казахстане до конца года планируют принять новый закон 11.05.2023, 13:4049996В Алматы задержан находящийся в международном розыске за экономические преступления участник ОПГ 11.05.2023, 09:0443626Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0 06.05.2023, 17:48314456На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03307106В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14302306Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293641Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40285536В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды 06.05.2023, 17:48314456На границе Казахстана с Кыргызстаном и Узбекистаном образовалась пробка - КНБ 07.05.2023, 09:03307106В Казахстане отмечается День защитника Отечества 06.05.2023, 13:14302306Свыше двухсот детей приняли участие в Республиканском чемпионате по робототехнике 08.05.2023, 16:33293641Офицеры Минобороны поздравили ветеранов Великой Отечественной войны 08.05.2023, 13:40285536В Алматы часть зданий на день отключат от горячей воды
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Какова на Ваш взгляд должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?