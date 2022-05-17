Аферисты из Алматы продавали по всей стране поддельные автозапчасти под видом брендовых

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Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Алматы при координации прокуратуры города завершено досудебное расследование в отношении группы подозреваемых.
Выяснилось, что контрафактные запчасти расфасовывались в брендированные коробки, после этого распространялись на авторынки Казахстан. Всего по результатам мероприятий изъято порядка 106 тысяч контрафактных автозапчастей", - говорится в сообщении АФМ РК.
В настоящее время дело рассматривается в суде.
Агентство по финансовому мониторингу продолжает работу по выявлению незаконного использования товарных знаков и защите добросовестного бизнеса.