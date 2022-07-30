Арестованы хулиганы, устроившие потасовку на территории аэропорта в Алматы

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АЛМАТЫ. 29 ИЮЛЯ - Хулиганам, устроившим потасовку на территории Международного аэропорта Алматы, санкционирован арест, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, в ночь на 26 июля трое пьяных мужчин на автомобильной парковке воздушной гавани устроили драку. На требования сотрудников полиции дерущиеся отреагировали агрессией.
Один из них - гражданин У., 1994 года рождения, ранее судимый, разбил стеклянную бутылку из-под пива и побежал в сторону полицейского, пытаясь ударить его. Пресекая тяжкое преступление, страж порядка из своего табельного оружия произвел предупредительный выстрел в воздух. В результате участники потасовки были задержаны. Они жители Алматинской и Туркестанской областей. Двое ранее уже были судимы за ограбление человека и кражу чужого имущества. Действия фигурантов квалифицированы по статье 293, часть 2, УК РК "Хулиганство". По данному факту проводится досудебное расследование, сообщает Polisia.kz.
Орган досудебного расследования ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении подозреваемых "содержание по стражей". Прокурором Турксибского района оно было поддержано. Следственный суд санкционировал арест трех участников преступления.