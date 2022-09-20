Более 65 миллионов тенге недополучил бюджет из-за действий чиновника в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 19 СЕНТЯБРЯ - Следственным судом Усть-Каменогорска в отношении руководителя РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО" санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Изобличен руководитель РГУ "Инспекция транспортного контроля по ВКО", который, используя свое служебное положение в период 2021-2022 гг. вопреки интересам службы с целью извлечения выгоды для себя уводил от административной ответственности аффилированное ТОО, занимающееся перевозкой руды с превышением допустимых весовых параметров (перегрузом)", - информирует Агентство по противодействию коррупции.
По информации ведомства, противозаконные действия чиновника повлекли недопоступление в бюджет сборов в сумме 65,5 млн тенге.
В настоящее время проводится досудебное расследование.