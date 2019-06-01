Нур-Султан. 31 мая. Kazakhstan Today - Болгаркой пытались вскрыть банкомат три грабителя в Нур-Султане. Их попытка не увенчалась успехом, передает Kazakhstan Today.

Двое жителей столицы и житель Акмолинской области решили похитить деньги из банкомата, который находился в одной из городских поликлиник. В вечернее время, проникнув в учреждение, они оглушили охранника и пытались болгаркой вскрыть банкомат. Злоумышленники не смогли завершить задуманное и скрылись", - сообщила пресс-служба департамента полиции столицы.

Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось задержать подозреваемых - трех мужчин 38, 34 и 29 лет. В ходе расследования выяснилось, что ранее они похитили платежный терминал в одном из магазинов.

В полиции отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Всех пострадавших от противоправных действий данных лиц просят обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51, 71-63-16 либо 102.

Еще один случай ограбления с использованием медицинской маски, на этот раз популярного фаст-фуда, произошел в Алматы. Выяснилось, что преступление совершил студент, угрожая персоналу учреждения игрушечным пистолетом . По словам самого задержанного, на это его вдохновил американский фильм "Город воров".

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