Болгаркой пытались вскрыть банкомат три грабителя в Нур-Султане

Двое жителей столицы и житель Акмолинской области решили похитить деньги из банкомата, который находился в одной из городских поликлиник. В вечернее время, проникнув в учреждение, они оглушили охранника и пытались болгаркой вскрыть банкомат. Злоумышленники не смогли завершить задуманное и скрылись", - сообщила пресс-служба департамента полиции столицы.
Благодаря камерам видеонаблюдения полицейским удалось задержать подозреваемых - трех мужчин 38, 34 и 29 лет. В ходе расследования выяснилось, что ранее они похитили платежный терминал в одном из магазинов.
В полиции отметили, что по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Всех пострадавших от противоправных действий данных лиц просят обратиться в департамент полиции Нур-Султана по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-61-51, 71-63-16 либо 102.
Ранее в Алматинской области полиция задержала преступную группу, промышлявшую кражами платежных терминалов. А в столице обезвредили грабителя, скрывшего лицо за медицинской маской и совершившего разбойное нападение на магазин.
Еще один случай ограбления с использованием медицинской маски, на этот раз популярного фаст-фуда, произошел в Алматы. Выяснилось, что преступление совершил студент, угрожая персоналу учреждения игрушечным пистолетом. По словам самого задержанного, на это его вдохновил американский фильм "Город воров".
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