Браконьеры из Азербайджана задержаны на Каспии

Актау. 15 апреля. Kazakhstan Today - Задержаны четыре гражданина Азербайджанской Республики за незаконную ловлю рыбы на Каспийском море, передает Kazakhstan Today.

11 апреля 2020 года департаментом пограничной службы КНБ по Мангистауской области в рамках широкомасштабной рыбоохранной акции "Бекире" задержаны 4 гражданина Азербайджанской Республики, которые занимались незаконной ловлей рыб в акватории Каспийского моря", - сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности РК.

В ходе следственных действий у задержанных лиц изъяты орудия для ловли рыбы, а также ручная граната Ф-1.

В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела по статьям 392 (Умышленное незаконное пересечение государственной границы Республики Казахстан) и 287 (Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) Уголовного кодекса Республики Казахстан.

Расследование продолжается.

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