Бывшему полицейскому в Павлодаре вынесли приговор за разбойные нападения

Фото: Кадр из видео @pavlodar.times
Как уточняет региональное издание Павлодар-онлайн, о череде разбойных нападений, совершенных мужчиной в Павлодаре, стало известно весной. Впервые сотрудник полиции напал на отделение "Казпочты" в селе Кенжеколь 25 февраля 2021 года. Его добычей стала 21 тысяча тенге, после чего деньги он проиграл на ставках.
В начале марта мужчина решил попытать удачу вновь. На этот раз разбойное нападение совершил на микрокредитную организацию в Павлодаре. Ничего получить не удалось, так как сотрудница нажала тревожную кнопку и подозреваемый сбежал. А позже он потерпел еще одну неудачу - в кенжекольском магазине.
22-летнего парня задержали по горячим следам в течение часа, а позже СМИ сообщили, что подозреваемый - полицейский и нападал он на продавцов с табельным оружием.
За совершенное преступление задержан младший сержант линейного отдела полиции станции Павлодар. В органах внутренних дел он проработал всего один год", - заявили в полиции.
В отношении злоумышленника начали проводить досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой).
Бывшего сотрудник полиции приговорили к 10 годам лишения свободы и лишили звания.
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