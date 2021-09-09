Бывшему полицейскому в Павлодаре вынесли приговор за разбойные нападения

Фото: Кадр из видео @pavlodar.times

ПАВЛОДАР.8 СЕНТЯБРЯ - Бывшего сотрудника полиции в Павлодаре приговорили к 10 годам лишения свободы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как уточняет региональное издание Павлодар-онлайн , о череде разбойных нападений, совершенных мужчиной в Павлодаре, стало известно весной. Впервые сотрудник полиции напал на отделение "Казпочты" в селе Кенжеколь 25 февраля 2021 года. Его добычей стала 21 тысяча тенге, после чего деньги он проиграл на ставках.

В начале марта мужчина решил попытать удачу вновь. На этот раз разбойное нападение совершил на микрокредитную организацию в Павлодаре. Ничего получить не удалось, так как сотрудница нажала тревожную кнопку и подозреваемый сбежал. А позже он потерпел еще одну неудачу - в кенжекольском магазине.

22-летнего парня задержали по горячим следам в течение часа, а позже СМИ сообщили, что подозреваемый - полицейский и нападал он на продавцов с табельным оружием.

За совершенное преступление задержан младший сержант линейного отдела полиции станции Павлодар. В органах внутренних дел он проработал всего один год", - заявили в полиции.

В отношении злоумышленника начали проводить досудебное расследование по статье 192 УК РК (Разбой).

Бывшего сотрудник полиции приговорили к 10 годам лишения свободы и лишили звания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства