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Директора взяточника задержали в филиале НПП "Атамекен"

14.03.2022, 15:38 10811
Директора взяточника задержали в филиале НПП "Атамекен"
Фото: Pexels
ТАЛДЫКОРГАН. 14 МАРТА - Агентство по финансовому мониторингу выявило факт коммерческого подкупа в филиале Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Алматинской области директор районного филиала НПП "Атамекен", пользуясь своим служебным положением, неоднократно получал от предпринимателей незаконные денежные вознаграждения от 200 тысяч тенге, которые передавались ему за оказание содействия в получении государственного кредита для начинающих предпринимателей в рамках государственного проекта "Бастау Бизнес", - сообщает АФМ.

 
По указанным фактам досудебное расследование завершено и направлено в прокуратуру.
 

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В Казахстане 19 иностранных граждан подозреваются в участии в январских беспорядках

14.03.2022, 16:16 9891
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Правоохранительные органы Казахстана расследуют дела в отношении 19 иностранных граждан в связи с их участием в январских беспорядках, сообщил сегодня в мажилисе начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В уголовном производстве находятся 19 иностранных граждан. Среди них 11 граждан Узбекистана, четверо граждан России, двое - из Киргизии и по одному человеку из КНР и Таджикистана", - сказал Шалабаев.

 
По его словам, их действия оцениваются по фактам участия в массовых беспорядках и кражах.
 

Эти данные не окончательные, поскольку следствие еще ведется", - отметил Шалабаев.


Напомним, сегодня генпрокурор Берик Асылов рассказал в мажилисе, что по итогам январских событий об актах терроризма расследуются 46 уголовных дел.
 

Обвиняемый в многомиллиардных хищениях племянник Назарбаева планировал вылететь в Дубай

14.03.2022, 14:05 12671
Обвиняемый в многомиллиардных хищениях племянник Назарбаева планировал вылететь в Дубай
Фото: inbusiness.kz
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Обвиняемый в хищениях средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере Кайрат Сатыбалдыулы накануне задержания планировал вылететь в Дубай, сообщил в кулуарах мажилиса глава антикоррупционного ведомства Олжас Бектенов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, речь идет о миллиардных суммах. В настоящее время в офисах "Казахтелекома" проходят обыски, сообщает Sputnik.
 
Глава компании Куанышбек Есекеев допрошен в качестве свидетеля.
 

Он действующий руководитель, он пока по делу он у нас не проходит. В качестве свидетеля допрошен", - рассказал Бектенов.

 
Напомним, вчера Кайрата Сатыбалдыулы задержали по подозрению в хищении средств АО "Казахтелеком" в особо крупном размере.
 

Умарова: Токаеву могли мстить за начатые реформы

14.03.2022, 13:31 13536
Умарова: Токаеву могли мстить за начатые реформы
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Январские события могли стать местью президенту Касым-Жомарту Токаеву за политические и другие реформы, которые он начал проводить в Казахстане, заявила сегодня в мажилисе правозащитница и адвокат Айман Умарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Относительно мести президенту. После прихода к власти Касым-Жомарта Токаева и создания Национального совета общественного доверия начали проводиться политические и другие реформы. Особое внимание президент уделял правам человека. И для КНБ, обладающего безграничной властью, ситуация начала выходить из-под их контроля", - цитирует Умарову "Казахстанская правда".

 
По ее мнению, силовики использовали мирные митинги в своих целях, поскольку организация мирных собраний стала носить уведомительный характер. Умарова считает подозрительным тот факт, что для начала мирных митингов, которые стали бы отправной точкой для других уголовных правонарушений, резко начали повышать цены на газ. 
 

Внимание народа, правоохранительных органов, органов власти было направлено на Мангистаускую область, как и было задумано технологами насильственного захвата власти", - заявила Умарова.


Выступая в мажилисе, Умарова также заявила, что подготовка к январским событиям велась минимум 2 года. Она также сообщила, что во время беспорядков было похищено несколько бочек с цианидом калия. 500 граммов этого вещества достаточно для того, чтобы парализовать население одного города.
 

Несколько бочек с цианидом калия было похищено во время беспорядков

14.03.2022, 13:16 14461
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Во время январских беспорядков было похищено несколько бочек с цианидом калия. К похищению причастны силовые структуры РК, заявила сегодня в мажилисе адвокат Айман Умарова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По делу Накбаева Г. похищены со склада сильнодействующие ядовитые вещества, несколько бочек цианида калия. 500 граммов данного вещества достаточно для того, чтобы парализовать население одного города. На заводе находилось около 35 бочек. Помимо этого на складах находились и другие химические вещества: каустическая сода, азотная кислота и другие", - рассказала Умарова. 

 
По ее словам, во время январских событий массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых были не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб, а также криминалитет, сообщает "Казахстанская правда".

На заседании Умарова также сообщила, что к январским событиям готовились минимум два года. 
 

Ахметжанов: в незаконном обороте находится большое количество оружия

14.03.2022, 11:27 15876
Ахметжанов: в незаконном обороте находится большое количество оружия
Фото: СЦК РК
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - В ходе пленарного заседания мажилиса министр внутренних дел Марат Ахметжанов сообщил, что после январских беспорядков в незаконном обороте находится большое количество оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий уже возвращено 1215 единиц оружия и 22 тысяч боеприпасов. Кроме того, гражданами добровольно на условиях освобождения от уголовной ответственности сдано 120 единиц оружия", - сообщил Ахметжанов на заседании мажилиса.

 
Глава МВД также доложил о формировании специальных следственно-оперативных групп для расследования январских событий.
 
По его словам, допрошено свыше 12 тысяч граждан. Назначены более двух тысяч экспертиз. 
 

Изъято большое количество похищенного имущества (в том числе 12 автомашин, 311 единиц бытовой техники, 188 ювелирных изделий, 261 сотовых телефонов, 16 млн тенге). Сейчас в судах рассматриваются дела в отношении 229 обвиняемых. Уже осуждены 72 лица, из них 66 - к ограничению свободы, пять - к лишению свободы, одно - к общественным работам", - цитирует министра Polisia.kz. 

 
При этом он отметил, что обеспечивается защита конституционных прав всех подозреваемых. По всем жалобам на действия сотрудников при задержании, доставлении и производстве следственных действий начаты досудебные расследования. Для объективности все эти дела (81) переданы в антикоррупционную службу. Организована видеофиксация следственных действий с обязательным участием защитников. 
 

Все задерживаемые помещаются в ИВС и следственные изоляторы только после медицинского освидетельствования. Обеспечен беспрепятственный доступ к ним представителей национального превентивного механизма, общественных наблюдательных комиссий и Уполномоченного по правам человека, – отметил спикер.

 
Всего, по информации главы МВД, полицией расследуются 2919 уголовных дел, связанных с январскими событиями. В основном это убийства (90), кражи (2183), незаконный оборот оружия (428), умышленное повреждение чужого имущества (164). 
 
На данный момент к уголовной ответственности привлечено более тысячи лиц. 
 

После того, как глава государства подчеркнул важность учета смягчающих обстоятельств, из более 400 арестованных освобождены 219. Это граждане, не имеющие судимости и добровольно возместившие ущерб. В отношении них применена подписка о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство. В целом в отношении большей части подозреваемых мера пресечения в виде содержания под стражей не избиралась. Сегодня под стражей находятся 184 подозреваемых, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП", - информирует Polisia.kz.


В своем выступлении Ахметжанов также сообщил, что в ходе январских беспорядков полицейские в условиях режима чрезвычайного положения и антитеррористической операции были вынуждены применять оружие в отношении вооруженных преступников. 

Применение оружия осуществлялось в соответствии со статьей 61 Закона "О правоохранительной службе", а именно в целях защиты граждан; отражения нападения на сотрудников, охраняемые объекты; пресечения попыток завладения оружием, спецтранспортом; задержания вооруженных лиц. 

Он уточнил, что при обеспечении охраны правопорядка погибли 19 сотрудников сил правопорядка, в том числе 8 – МВД (КНБ – 9, Минобороны – 2). Еще более трех тысяч полицейских и военнослужащих получили ранения. В их числе огнестрельные – 37, осколочные и рубленые – 49, переломы костей – 128, ушибы – 1292. Многие из сотрудников продолжают находиться на излечении и в дальнейшем не смогут нести службу.

 

Асылов: дело против Масимова связано с январскими событиями

14.03.2022, 11:00 16796
Асылов: дело против Масимова связано с январскими событиями
Фото: facebook/Салтанат Ташимова
НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Уголовных дела, возбужденные в отношении бывших руководителей Комитета национальной безопасности Казахстана по фактам госизмены и попыток захвата власти, связаны с январскими событиями, произошедшими в республике, сообщил генеральный прокурор Берик Асылов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Всего по указанным фактам возбуждено 3770 уголовных дел… Комитет национальной безопасности расследует 15 дел по государственной измене, попытке захвата власти, получению взятки в особо крупном размере. По этим делам бывший председатель Комитета национальной безопасности Карим Масимов, а также три его заместителя были арестованы с санкции суда", - цитирует Асылова РИА "Новости".


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Асылов также ответил на вопрос, какое наказание грозит Масимову.

По данным преступлениям в Уголовном кодексе предусмотрено 17 лет лишения свободы. Но сейчас расследование еще ведется", - сказал генпрокурор.


При этом он отметил, что окончательную точку в деле поставит в суд.

Бывший глава Комитета национальной безопасности и три его заместителя, и еще по двум руководителям: возбуждены уголовные дела по госизмене, попытке захвата власти, превышению полномочий, а также получению взятки в особо крупном размере. Бывший глава КНБ и три его заместителя арестованы", - цитирует Асылова Sputnik Казахстан.


Ранее генпрокурор уточнил, что в результате январской трагедии в стране погибли 230 человек. 




 

Подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетних задержали в Атырау

14.03.2022, 10:03 17456
АТЫРАУ. 14 МАРТА - В Атырау задержан 28-летний гражданин Узбекистана, подозреваемый в совершении половых сношений с несовершеннолетними, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

28-летний гражданин Узбекистана находился в розыске по обвинению в совершении полового сношения или иных действий сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, по части 1 статьи 122 УК РК", - рассказал глава департамента полиции Атырауской области Нурхат Уразбаев.

 
По информации полиции, задержанный находился в межгосударственном розыске и был задержан в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Мигрант", информирует издание "Мой город".
 
В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания в Атырау.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске вынесли приговор пяти насильникам несовершеннолетней девушки. 
 

Крупный наркоканал ликвидировали в Атырау

12.03.2022, 17:11 41576
Фото: КНБ РК
АТЫРАУ. 12 МАРТА - В Атырау 6 марта сотрудниками департамента КНБ задержаны трое граждан РК, подозреваемых в причастности к региональной поставке марихуаны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 марта задержан еще один участник группировки, по предварительным данным, выступавший организатором наркоканала. В ходе процессуальных мероприятий из незаконного оборота изъято более 61 килограмма наркотика "марихуана", стоимость которых на черном рынке оценивается на сумму более 60 млн тенге", - сообщает пресс-служба КНБ РК. 

 
Все подозреваемые взяты под стражу. 

Ранее сообщалось, что в Алматинской области обнаружен тайник с синтетическими наркотиками, из незаконного оборота изъято 9 килограммов мефедрона. 
 

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