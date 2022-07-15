Гражданин Узбекистана занимался сбытом наркотиков в Восточном Казахстане

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 13 ИЮЛЯ - В Восточно-Казахстанской области проведена спецоперация по пресечению канала поставки в регион синтетических и психотропных наркотиков, в результате которой задержан 26-летний гражданин Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Polisia.kz , иностранец прибыл на восток страны для поиска и вовлечения молодых людей в процесс сбыта наркотиков.

В ходе обыска у него было изъято психотропное веществом альфа-PVP весом более 500 граммов.

В отношении задержанного ведется досудебное расследование по статье 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов), и с санкции суда он арестован. Принятыми мерами предотвращено поступление в незаконный оборот свыше 1600 разовых доз синтетических наркотиков", - отметил заместитель начальника ДП ВКО полиции Шаяхметов.

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.