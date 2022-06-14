Группа обнальщиков нанесла ущерб государству в 490 миллионов тенге

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НУР-СУЛТАН. 13 ИЮНЯ - Столичным департаментом Агентства по финансовому мониторингу выявлена группа лиц, которая в период с 2020 по 2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Преступная группа (…) осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от 7 подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге", - сообщает пресс-служба АФМ РК.





Суд приговорил основного фигуранта к реальному сроку лишения свободы - 4 года и двух причастных к незаконному обналу лиц - к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита, добавили в пресс-службе.