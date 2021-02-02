Из Казахстана в Таджикистан и Афганистан незаконно экспортировали сжиженный газ на 110 млн тенге

Нур-Султан. 1 февраля. Kazakhstan Today - Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу пресекли незаконный экспорт сжиженного газа в Таджикистан и Афганистан, передает Kazakhstan Today.

В Шымкенте выявлены факты экономической контрабанды и незаконной транспортировки сжиженного газа в особо крупном размере.

По сведениям Агентства РК по финансовому мониторингу, двое жителей Шымкента в период с 2017-2020 годы с недостоверным декларированием документов незаконно экспортировали более 700 тонн сжиженного газа на территорию Республики Таджикистан и Исламскую Республику Афганистан.

Районный суд Шымкента приговорил двух фигурантов дела к трем годам лишения свободы. В доход государства были направлены 720,8 тонны сжиженного газа на общую сумму в размере 110 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.

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