07.07.2024, 15:12 32261
Избившего охранника медцентра жителя Актобе отправили на принудительное лечение
Фото: pexels.com
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Актобе. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В частной клинике 41-летний пьяный актюбинец забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо, сообщает "Диапазон".
На дебошира завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Как выяснилось позже, он страдает хроническим психическим заболеванием "параноидная шизофрения". Суд установил, что в момент нападения на охранника он не осознавал свои действия и нуждается в принудительном лечении в стационаре. Сам потерпевший простил обвиняемого и претензий ему не предъявлял.
В итоге суд освободил обвиняемого в хулиганстве от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.
В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.
В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.
Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.
В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.
В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.
Тем не менее предложение Министерства здравоохранения и депутатов ужесточить ответственность за нападение на медработников не поддержали правоохранительные органы.
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05.07.2024, 19:13 105041
КТЖ выявило факты незаконной перепродажи билетов в Алматы
Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности
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Алматы. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках борьбы с перекупщиками билетов на железнодорожном вокзале Алматы-1 работники КТЖ провели собственное расследование. В результате выявлены факты незаконной перепродажи билетов и создания искусственного дефицита, сообщает пресс-служба АО "НК "Қазақстан темір жолы".
В схеме перепродаж билетов были задействованы работники частной кассы и их посредники.
Материалы расследования переданы в правоохранительные органы. Начальник вокзала на период проведения расследования отстранен от должности, рассматривается вопрос о его соответствии занимаемой должности. Работа частной кассы приостановлена.
Аналогичные проверки будут проведены на всех вокзалах страны.
05.07.2024, 11:20 119726
Обман на 167 млн тенге: подозреваемую в руководстве финпирамидой экстрадировали из Армении в Казахстан
Подозреваемая водворена в следственный изолятор
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемую в руководстве финансовой пирамидой Finiko экстрадировали из Армении в Казахстан для привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Казахстана.
В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор Актау. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 с конфискацией имущества, с лишением права заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет", - проинформировали в пресс-службе.
По данным пресс-службы, в период с 2019 по 2021 годы подозреваемая руководила структурным подразделением финансовой пирамиды Finiko в Костанайской области, в результате чего четыре десятка потерпевших были обмануты на общую сумму свыше 167 млн тенге.
Часть участников преступной группы ранее уже были осуждены к различным видам наказания, а злоумышленница после совершения преступления скрылась в Армении, где и была задержана", - добавили в Генпрокуратуре.
Ранее организатора финансовой пирамиды экстрадировали из Грузии в Казахстан.
05.07.2024, 11:13 120701
Полиция задержала Кайрата Нуртаса
Материалы направлены в суд для рассмотрения
Фото: instagram/kair_n
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Астана. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский артист Кайрат Нуртас задержан за мелкое хулиганство на борту самолета Алматы - Астана, передает корреспондент агентства.
По факту мелкого хулиганства и умышленного причинения легкого вреда здоровью на борту авиарейса сообщением Алматы - Астана возбуждено административное производство и материалы направлены в суд для рассмотрения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции на транспорте.
Весной этого года СМИ писали о задержании певца за непристегнутый ремень безопасности в авто и за нецензурную брань во время выступления.
05.07.2024, 09:35 125691
Пресечен канал поставки наркотиков в Казахстан
Фото: КНБ
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Актау. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментами КНБ по Кызылординской и Мангистауской областям при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических средств из Ближневосточного региона в Республику Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.
21 июня при сбыте 10 кг гашиша в Мангистауской области с поличным задержаны двое граждан Казахстана. В ходе обысков у них также изъято около 50 г опия, 4000 долларов США и более 4 млн тенге. В организации наркоканала подозревается иностранный гражданин, содержащийся в исправительном учреждении за совершение аналогичного преступления. Факт причастности осужденного к ликвидированному наркоканалу задокументирован при содействии ДУИС по Кызылординской области", - проинформировали в КНБ.
По данному факту проводится досудебное расследование, иная информация разглашению не подлежит.
04.07.2024, 20:31 143171
Мошенники используют поддельные страницы Нацбанка РК в соцсетях
Фото: facebook/Казакстан улттык Банкі Национальный Банк Казахстана
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке Казахстана предупредили граждан об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленники в Instagram создали фэйковую страницу national_bank_kazakhstan, сообщает пресс-служба регулятора.
Создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели - от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан. Пользуясь схожими и созвучными доменными именами с Национальным банком, злоумышленники создают фэйковые почтовые адреса регулятора для рассылки фишинговых писем. В таких письмах, как правило, содержатся ссылки на поддельный сайт или просьбы ознакомиться со срочными документами и платежными распоряжениями. При этом в случае перехода по ссылке мобильное устройство пользователя незаметно для него заражается вредоносным программным обеспечением, которое в последствии используется для удаленного управления устройством", - сообщили в НБ РК.
Национальный банк Казахстана напоминает, что единственным официальным аккаунтом регулятора в социальной сети является https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan.
01.07.2024, 18:26 234626
В России двух казахстанцев приговорили к 13 годам за диверсию
Фото: pexels.com
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Москва. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Московский городской суд приговорил граждан Республики Казахстан Александра Абрама и Эдуарда Бурдилова к 13 годам за диверсию.
Абраму назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима. Бурдилову - назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, остального срока наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.
Подчеркивается, что гражданский иск ОАО "РЖД" удовлетворен в полном объеме.
Ранее сообщалось, что в России арестовали казахстанца по подозрению в попытке подрыва трубопровода.
30.06.2024, 15:10 275041
Власти Греции обвинили восьмерых казахстанцев в поджоге леса на Гидре
Казахстанцы уже покинули Грецию
Фото: Пожарная служба Греции
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Афины. 30 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Греческая прокуратура предъявила уголовные обвинения в соучастии в поджоге соснового леса на острове Гидра (Идра) восьмерым казахстанцам, которые уже покинули страну.
Прокуратура инициировала "уголовное преследование за (…) соучастие в поджоге леса на Гидре" в отношении совершеннолетних иностранных пассажиров этой яхты. Поскольку казахстанцы уже покинули страну, греческие власти обратились к властям Казахстана", - сообщает rbc.ru со ссылкой на газету Ekathimerini.
Напомним, пожар на острове Гидра в заливе Сароникос в Греции начался 21 июня и уничтожил большую часть единственного соснового леса, его удалось взять под контроль лишь сутки спустя.
Для тушения потребовалось шесть самолетов и две бригады пожарных, которым пришлось отсутствовать при тушении других пожаров и работе служб", - заявил министр по климату и гражданской защите страны Василис Кикилиас.
По делу о пожаре на острове уже арестованы 13 членов экипажа яхты, включая капитана, ранее они предстали перед прокурором. Одновременно с этим греческие власти проверяют работу портовых властей, которые позволили туристам беспрепятственно покинуть Грецию. Как отмечает The Guardian, большинство пассажиров "роскошной" суперъяхты длиной 53 метра были гражданами Казахстана. Стоимость фрахта такой яхты газета оценила почти в 300 тысяч евроиза неделю в высокий сезон.
Ранее в МИД Казахстана заявили, что консул связался с греческими властями по данному случаю. Полиция сообщила, что среди задержанных граждан Казахстана нет и какие-либо претензии к ним тоже не выдвигались.
Доцент кафедры управления и инжиниринга в сфере охраны окружающей среды факультета естественных наук Евразийского национального университета имени Гумилева, PhD Гульнур Саспугаева прокомментировала инцидент. По ее словам, пожар, который произошел недавно на острове в Греции, был вызван неосторожным использованием фейерверков.
Риск возникновения пожаров в Греции высок и тем, что температура воздуха в некоторых местах поднялась выше 44 градусов по Цельсию. Количество лесных пожаров в Греции увеличилось из-за аномальной сухой погоды, в последние годы летние сезоны стали все более засушливыми. Ветер раздувает огонь и распространяет, а жара и сухость воздуха создают условия для возгорания", - заявила эксперт.
29.06.2024, 18:26 279306
Крупную партию огнестрельного оружия изъяли у жителя Актюбинской области
При обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия
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Актобе. 29 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Два десятка единиц огнестрельного оружия обнаружено при обыске дома одного из жителей Актюбинской области, сообщает Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.
При обысках в доме одного из местных жителей изъята 21 единица огнестрельного оружия, в том числе 2 автомата Калашникова, 8 пистолетов, 11 ружей, а также светошумовая граната, дымовые шашки, рации и 581 боеприпас различного калибра", - говорится в сообщении комитета.
По информации КНБ, в тот же день департаментом КНБ в Алматы обнаружено 2 схрона с оружием.
Изъяты гранатомет, автомат Калашникова, винтовка, 4 ружья, 2 пистолета, дымовая граната и 248 боеприпасов различного калибра", - проинформировали в ведомстве.
По перечисленным фактам начаты досудебные расследования по статье 287 УК РК (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств).
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