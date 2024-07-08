Избившего охранника медцентра жителя Актобе отправили на принудительное лечение

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Актобе. 7 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В частной клинике 41-летний пьяный актюбинец забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо, сообщает " - В частной клинике 41-летний пьяный актюбинец забрал у девушки-кассира сотовый телефон, а пришедшего к ней на помощь охранника два раза ударил кулаком по лицу и голове. Мужчина упал, а при попытке встать получил от нападавшего еще один удар ногой в лицо, сообщает " Диапазон ".





На дебошира завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Как выяснилось позже, он страдает хроническим психическим заболеванием "параноидная шизофрения". Суд установил, что в момент нападения на охранника он не осознавал свои действия и нуждается в принудительном лечении в стационаре. Сам потерпевший простил обвиняемого и претензий ему не предъявлял.





В итоге суд освободил обвиняемого в хулиганстве от уголовной ответственности и назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре общего типа.





В начале июня в Астане задержали пьяного дебошира, напавшего с ножом на работника скорой.





В Казахстане регулярно происходят нападения на медицинских работников. В сентябре прошлого года в Шымкенте пациент больницы набросился с кулаками на медперсонал после того, как выпил неизвестный препарат.





Ранее в больнице Талгара сыновья скончавшегося пациента избили врача-реаниматолога и медбрата. Оба медработника попали в больницу в тяжелом состоянии.





В феврале этого года в Караганде местный житель избил водителя скорой помощи. После инцидента в Казахстане запустили петицию в защиту прав работников скорой.





В 2022 году пациент застрелил врача-гастроэнтеролога в Алматы, желая отомстить за неудавшееся лечение.



