Мошенничество с субсидиями: аферист выманил у сельчан 7 млн тенге

Туркестан. 22 февраля. Kazakhstan Today - Полицейские Туркестанской области задержали молодого афериста, который обещал помощь в получении госсубсидий и выманил у жителей Келесского района около 7 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Один из сельчан обратился в полицию. Он сообщил, что неизвестный мужчина выманил у него крупную сумму денег.

Аферист предложил сельчанину помощь в получении безвозмездных субсидий, а затем путем мошенничества забрал около 3,5 млн тенге. Спустя месяц, не дождавшись ни результатов, ни возврата денег, потерпевший обратился в полицию. Полицейские Келесского РОП задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что аферист аналогичным способом обманул еще трех жителей района. Общая сумма ущерба составила около 7 млн тенге", - сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование. Подозреваемый взят под стражу. Полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность задержанного к другим преступлениям.

Еще одно мошенничество раскрыли столичные полицейские. Подозреваемого задержали в Шымкенте.

Ранее в полицию поступило заявление от обманутых граждан. В ходе проверки установлено, что подозреваемый под предлогом поставки специализированной техники из зарубежья при условии оплаты 50% от стоимости обещает предоставить товар. Потерпевшие составляли договор и оплачивали оговоренную сумму. При этом подозреваемый действовал от имени директора фирмы, которого он назначил сам. В настоящее время доказано 9 эпизодов. Совершая мошеннические действия, он завладел денежными средствами людей в сумме около 5 млн тенге. 36-летний подозреваемый водворен в ИВС", - сообщили в департаменте полиции Нур-Султана.

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