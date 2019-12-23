Мошенница обманула жителей трех областей Казахстана, обещая трудоустройство в Норвегии

Кокшетау. 22 декабря. Kazakhstan Today - В Кокшетау задержана подозреваемая в мошенничестве, присвоившая деньги жителей трех областей за трудоустройство в Норвегии, передает Kazakhstan Today.

Женщина предлагала пострадавшим устроить их на заводы и фабрики Норвегии сроком от шести месяцев до года, поместив объявление о своих услугах в сети Интернет. Оплату и ксерокопии документов мошенница требовала сразу после составления договора, деньги при этом потерпевшие переводили на ее банковскую карточку либо выплачивали наличными средствами", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области.

По информации полиции, две жительницы Нур-Султана заплатили ей 430 000 и 300 тысяч тенге. В другом случае жительница Тайыншинского района Северо-Казахстанской области заплатила 400 000 тенге за трудоустройство. Еще 300 000 тенге подозреваемая получила от жительницы села Озен Зерендинского района.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий акмолинскими полицейскими установлена и задержана 33-летняя жительница Кокшетау. Подозреваемой предъявлено обвинение по части 3 статьи 190 УК РК (Мошенничество). Избрана мера пресечения в виде обязательства о явке", - уточнили в полиции.

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