14.02.2024, 21:09 28921
На 100 млн тенге оштрафовали экс-акима Есика
Фото: Depositphotos
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Конаев. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Енбекшиказахском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении экс-акима Есика и руководителя ТОО, сообщает пресс-служба судов Алматинской области.
Бывший аким А. обвинялся в получении взятки в крупном размере, руководитель ТОО - в даче взятки.
В апреле 2023 года между аппаратом акима Есика и ТОО был заключен договор по благоустройству. В начале октября чиновник запросил взятку в размере 2 млн тенге у руководителя ТОО за беспрепятственное подписание оставшихся актов выполненных работ, полного принятия объектов и осуществления полной оплаты по договору госзакупок, а также полного возмещения расходов, связанных с дополнительными работами за счет бюджетных средств. 6 октября экс-аким попросил своего заместителя, не посвященного в преступные планы, встретиться с руководителем ТОО и забрать у него 2 млн тенге.
Суд признал обоих подсудимых виновными. Бывшему акиму назначен штраф в размере 50-кратной суммы взятки - 100 млн тенге. Он лишен права занимать должности на госслужбе. Руководитель ТОО должен выплатить штраф в размере 30-кратной суммы взятки - 60 млн тенге. Он также лишен права занимать должности на госслужбе.
Напомним, глава инспекции ветконтроля в Атырауской области подозревается в получении взятки.
Заместителя акима Жетысуского района Алматы осудили на шесть лет за взятку.
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14.02.2024, 16:29 34561
Хищения на 57 млн тенге в рамках программы "АртСпорт" выявлены в Западном Казахстане
Экс-глава дирекции спорта подозревается в хищении 57 млн тенге
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Уральск. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Западно-Казахстанской области проводится досудебное расследование в отношении бывшего директора РГКП "Дирекция развития спорта" Комитета по делам спорта и физической культуры по фактам хищения в рамках программы "АртСпорт", сообщили в Антикоре.
По версии следствия, подозреваемый в 2021-2022 годы похитил в общей сумме 57 млн тенге бюджетных средств. Эти средства были выделены управлением физической культуры и спорта ЗКО его подконтрольному ТОО "ФК "Акжайык" под видом оказанных услуг по тренировке детей в рамках договора финансирования по программе "АртСпорт".
С санкции суда он заключен под стражу.
В настоящее время проверяется причастность остальных лиц к преступлению и продолжается работа по установлению дополнительных эпизодов хищений.
Ранее сообщалось, что хищения на 16 млн тенге в рамках "АртСпорт" выявлены в Акмолинской области.
Напомним, ранее распределение мест в секциях и кружках происходило по программе "АртСпорт", однако позже из-за многомиллиардных хищений платформу закрыли. По данным Генеральной прокуратуры, в программе выявлено более миллиарда тенге хищений путем фиктивного оформления в кружки и секции около 6 тысяч детей, которые в реальности никуда не ходили. Принципиальной проблемой оказалось то, что правила размещения государственного творческого и спортивного заказов не прошли согласование с НПП "Атамекен" и по ним не получено ни одного антикоррупционного заключения.
Кроме того, аналогичным образом Министерство культуры и спорта не проверяло расходование выделенных 54 млн тенге на платформу "АртСпорт", которая оказалась самым известным и дискредитированным проектом такого рода.
После пересмотра всей системы было принято решение о модернизации программы. Теперь заявки от родителей и поставщиков услуг принимаются через платформу Damu Bala, сообщает "Казправда". В ней предусмотрена функция приема заявок от родителей детей под ключ ЭЦП и подписания ими табеля в соответствии с правилами о новом госзаказе.
14.02.2024, 13:15 39796
Антикор задержал акима Сатпаева
Фото: Depositphotos
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Сатпаев. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба РК сообщила о задержании акима города Сатпаева Шапагата Аубакира.
Глава города задержан в рамках досудебного расследования по статье 366 УК РК "Получение взятки в значительном размере".
Иная информация не разглашается в интересах следствия.
На посту акима Шапагат Аубакир находился с января 2023 года. До этого он работал заместителем главы города.
Ранее в Шымкенте прямо во время совещания задержали исполняющего обязанности руководителя управления жилья.
В декабре прошлого года бывшему акиму Павлодарской области, обвиняемому в превышении должностных полномочий, отменили приговор. А в Абайской области сельский аким отделался штрафом за хищение бюджетных средств.
14.02.2024, 10:56 43891
В Акмолинской области за хищение ГСМ осудили военнослужащих Нацгвардии
Они приговорены к лишению свободы на срок от 9 до 10 лет
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Кокшетау. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В военном суде Акмолинского гарнизона оглашен приговор по уголовному делу в отношении пятерых военнослужащих Национальной гвардии, обвиняемых в хищении ГСМ и халатном отношении к службе, сообщает пресс-служба военного суда.
Судом установлено, что в период с 2019 по 2022 годы четверо военнослужащих неоднократно совершали хищение горюче-смазочных материалов воинской части на сумму более 448 млн тенге. Похищенное топливо реализовывали частным лицам.
Еще один подсудимый обвинялся в проявлении халатности к службе. Из-за отсутствия контроля за деятельностью всей службы ГСМ воинской части причинен материальный ущерб государству. Он признан виновным в халатном отношении к службе, повлекшем тяжкие последствия (статья 453, часть 2, УК) и осужден на 2 года 6 месяцев лишения свободы.
Приговором суда Д., У., С., Е. признаны виновными в хищении чужого имущества в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2, УК) и осуждены к лишению свободы на срок от 9 до 10 лет", - говорится в сообщении суда.
Также с осужденных в солидарном порядке взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор не вступил в законную силу.
14.02.2024, 08:42 47361
В Карагандинской области задержаны члены ОПГ, вымогавшие деньги у шахтеров
Фото: Polisia.kz
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Караганда. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полицейские Карагандинской области совместно с сотрудниками ДКНБ на территории региона провели второй этап задержания членов преступной группировки, которые занимались вымогательством у работников Qarmet и жителей города Абай, сообщает Polisia.kz.
Напомним, в декабре прошлого года МВД сообщил о задержании преступной группы, причастной к фактам вымогательства у шахтеров Qarmet. Были арестованы 7 членов группировки.
В результате расследования нескольких уголовных дел в отношении задержанных начали досудебное расследование по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе. В ходе следствия выявили другие факты вымогательства на общую сумму более 55 млн тенге. Кроме того, установлена их причастность к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Казахстан темір жолы". В этой связи 13 февраля оперативники УБОП ДП и ДКНБ задержали еще 8 членов группировки, причастных к данным преступлениям", - проинформировали в МВД.
13.02.2024, 21:28 66956
Членов преступной группы задержали в трех городах Казахстана
Пятеро подозреваемых находятся под арестом в ИВС
Фото: Polisia.kz
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Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Задержана преступная группа, состоящая из пяти человек, по подозрению в разбойном нападении, сообщает Polisia.kz.
Пятеро подозреваемых находятся под арестом в ИВС. За совершение тяжкого преступления им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Практически одновременно четверых мы задержали совместно с павлодарскими коллегами в Экибастузе и в Павлодаре. Пятого подельника задержали в Астане. По факту разбойного нападения, совершенного незаконным проникновением в жилое помещение, начато досудебное расследование. Сейчас проводятся все необходимые следственные действия", - сообщил заместитель начальника ДП Костанайской области Негмет Исмагулов.
В начале января в поселке Карасу неустановленные лица в медицинских масках проникли в дом к местной жительнице и нанесли ей телесные повреждения. Сорвали с нее золотые изделия на общую сумму 650 тысяч тенге.
Проверяется причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
13.02.2024, 21:17 67816
В Алматы ряд руководителей ДП города уволены по факту хищения оружия
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ряд руководителей департамента полиции Алматы уволили по итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, сообщает пресс-служба МВД РК.
По итогам служебной проверки по фактам хищения оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года, в соответствии с рекомендацией дисциплинарной комиссии приказом министра внутренних дел освобождены от занимаемых должностей ряд руководителей департамента полиции Алматы и его служб. Кроме того, также освобожден от должностей ряд ответственных сотрудников городского департамента", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в начале февраля в пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в ходе ревизии выявлен факт недостачи оружия, изъятого по уголовным делам 2023 года. Тогда было возбуждено уголовное дело.
13.02.2024, 20:27 69641
В Павлодаре педагог избила особенного ребенка в детсаду
Фото: Depositphotos
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Павлодар. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Проверить камеры мама воспитанника детского коррекционного центра решила после того, как на теле сына стали появляться синяки. Позже женщина заявила, что ее ребенка с особенностями развития избивала педагог, сообщает Pavlodarnews.kz.
По словам матери, руководство центра уволило воспитательницу и извинилось. Но женщина хочет, чтобы ответственность понесло и учреждение.
В областном департаменте полиции досудебное расследование начали в отношении воспитательницы. Назначили судебно-медицинскую экспертизу.
Расследование взято на особый контроль руководства департамента полиции Павлодарской области", - сообщили в ведомстве.
Действия воспитателя рассматривают по второй части статьи 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Бывшей сотруднице центра грозит штраф до 160 МРП, исправительные или общественные работы или арест до 40 суток.
Ранее житель столицы избил детей в подъезде жилого дома.
В Атырау в инклюзивном детском саду воспитательница ударила ребенка.
13.02.2024, 19:11 51081
Тело подростка нашли в Кызылорде
Фото: Polisia.kz
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Кызылорда. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - 12 февраля в медицинское учреждение поселка Белколь города Кызылорды доставили тело несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба департамента полиции Кызылординской области.
По данному факту начато расследование, назначены соответствующие экспертизы. Выясняются обстоятельства происшествия. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Позже появилась информация, что директор и завуч школы уволены за недостаточную воспитательную работу.
Увольнение директора школы и его заместителя не связано с инцидентом, закончившимся смертью ребенка 12 февраля, и что эти лица были уволены, поскольку не смогли в полной мере выполнять свои обязанности", сообщили в управлении образования Кызылорды.
10 февраля в Жетысуской области 17-летний сельчанин пытался зарезать двоих сверстников.
В конце января подростка убили у одного из магазинов в Алматы.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?