Павлодарского чиновника подозревают в получении крупной взятки

Фото из открытых источников
Речь идет о заместителе управления координации занятости и социальных программ региона. Антикоррупционщики считают, что он получил 15 млн тенге от бизнесмена. Взамен обещал предпринимателю лоббирование интересов, сообщает телеканал "Астана".
Он подозревается в незаконном получении денежного вознаграждения в размере 15 миллионов тенге от бизнесменов за лоббирование интересов их компаний при проведении госзакупок, заключении сделок на поставку товаров и подписании актов выполненных работ", - сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области Ернар Баянгазин.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства