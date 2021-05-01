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Павлодарского чиновника подозревают в получении крупной взятки

30.04.2021 27190
Павлодарского чиновника подозревают в получении крупной взятки
Фото из открытых источников
ПАВЛОДАР. 30 АПРЕЛЯ - Высокопоставленного чиновника в Павлодаре подозревают в получении крупной взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Речь идет о заместителе управления координации занятости и социальных программ региона. Антикоррупционщики считают, что он получил 15 млн тенге от бизнесмена. Взамен обещал предпринимателю лоббирование интересов, сообщает телеканал "Астана". 
 

Он подозревается в незаконном получении денежного вознаграждения в размере 15 миллионов тенге от бизнесменов за лоббирование интересов их компаний при проведении госзакупок, заключении сделок на поставку товаров и подписании актов выполненных работ", - сообщил руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Павлодарской области Ернар Баянгазин.

 

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