По результатам госаудита расходования антикризисных средств заведено 5 уголовных дел

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - По итогам аудита использования средств, выделенных на антикризисные меры, проведенного Комитетом внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК возбуждено 5 уголовных дел, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам аудиторских мероприятий для принятия процессуальных решений в правоохранительные органы переданы 28 материалов на 10 639,3 млн тенге, из которых по 5 материалам возбуждены уголовные дела, остальные материалы находятся на стадии рассмотрения и расследования", - сообщает пресс-служба Комитета внутреннего государственного аудита.

Кроме того, даны 26 рекомендаций, направленных на устранение причин выявленных нарушений и недостатков, а также на повышение эффективности и совершенствование деятельности объектов аудита. По всем фактам установленных нарушений объектам аудита направлены предписания на устранение выявленных нарушений и о рассмотрении ответственности лиц, их допустивших.

В соответствии с КоАП РК 31 должностное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафованы на 22,9 млн тенге, которые полностью возмещены в бюджет. За допущенные нарушения дисциплинарную ответственность понесли 481 виновных должностных лиц", - проинформировали в ведомстве.

В комитете рассказали, что в 2020 году в соответствии с поручением главы государства были проведены аудиторские мероприятия по использованию средств, выделенных на антикризисные меры с охватом почти 700 млрд тенге, направленных на субсидирование ставки вознаграждения и гарантирование по кредитам, Программу "Экономика простых вещей", выплату 42 500 тенге, спецпроект "Ауыл - ел бесігі", обеспечение продуктово-бытовыми наборами, возмещение коммунальных платежей населения, стимулирование работников системы здравоохранения, оплату за услуги медицинским организациям, строительство 3 медицинских модульных комплексов в Нур-Султане, Шымкенте и Алматы, выплату премий работникам органов внутренних дел и военнослужащим, обеспечение услугами связи и функционирование межведомственных информационных систем, приобретение продовольственного и специального имущества, оснащение и обустройство палаточного городка, обеспечение безопасности на блокпостах, приобретение тепловизоров, строительство объектов судебной экспертизы, крематориев с кладбищами, услуги судебных экспертиз, информационно-разъяснительную работу.

По результатам аудиторских мероприятий выявлены следующие нарушения:

- по "Ауыл-Ел бесігі" - оплата за невыполненные объемы строительных работ, проведение ремонта автодорог без экспертизы, ремонт объектов, не являющихся коммунальной собственностью;

- по стимулированию работников системы здравоохранения и оплате за услуги медицинским организациям - необоснованное начисление, выплата стимулирующих надбавок работникам и использование тарифов, оплата за непролеченных больных, а также поставка оборудования, не соответствующее технической спецификации и по завышенной стоимости, оплата не оказанных услуг;

- по возмещению коммунальных платежей населения - завышение количества получателей местными исполнительными органами, необоснованное начисление и перечисление сумм возмещения коммунальных расходов сверх норм, выплаты лицам, не входящим в перечень отдельных категорий граждан, перечисление средства на лицевые счета умерших, несвоевременное перераспределение поставщиками коммунальных услуг полученных средств на лицевые счета потребителей;

- по обеспечению продуктово-бытовыми наборами - необоснованное перечисление денежных средств (в виде компенсации стоимости продуктового набора) лицам, относящимся к нескольким категориям, выплаты лицам, не входящим в перечень отдельных категории граждан, не назначение положенных выплат отдельным категориям граждан.

Кроме того, в текущем году в рамках работы по мониторингу эффективности использования средств, выделяемых по Дорожной карте занятости (ДКЗ), комитетом продолжается работа по осуществлению камерального контроля, а также проводятся аудиторские мероприятия на основании обращений юридических и физических лиц, связанных с реализацией ДКЗ.

Так, по состоянию на 14 мая 2021 года из всех предусмотренных для реализации в 2020-2021 годах проектов ДКЗ государственные закупки завершены по 170 проектам на общую сумму 185,3 млрд тенге, из них камеральным контролем установлены нарушения по 64 проектам на общую сумму 86,4 млрд тенге. По остальным проектам государственные закупки находятся на стадии объявления (прием заявок, рассмотрение заявок) или не объявлены (бюджетные средства не выделены, ПСД отправлена на доработку, госэкспертиза не пройдена), либо отказано от осуществления закупок (пунет 13 статьи 5 ЗРК "О государственных закупках")", - рассказали в комитете.

При этом, добавили в пресс-службе, основными нарушениями законодательства, допускаемыми при проведении государственных закупок, являются неправомерный допуск или неправомерное отклонение заявок потенциальных поставщиков, не применение или неправильное применение условных скидок.

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