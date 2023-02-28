Подозреваемого в сбыте героина задержали полицейские Алматинской области  

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Актобе. 28 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе расследуют жуткое убийство 47-летней сотрудницы областного акимата. Убийцу нашли благодаря уличным камерам.





В прошлый четверг главный специалист управления культуры пошла на работу. Но так и не появилась ни там, ни дома. Спустя сутки родные объявили ее в розыск. А на следующий день тело женщины нашли в багажнике автомобиля, сообщает телеканал КТК





Задержан 29-летний подозреваемый, у которого в салоне автомашины обнаружен труп пропавшей женщины с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений. Начато досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Убийство", - сказал руководитель пресс-службы департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.





По словам коллег, женщину изуродовали до неузнаваемости. Есть версия, что предполагаемый убийца и жертва были знакомы. В интересах следствия полиция никаких подробностей не разглашает. Но известно, что на след задержанного вышли благодаря уличным камерам, которые зафиксировали, в какую машину погибшая села по дороге на работу.





У погибшей остались две несовершеннолетние дочери - 16 и 17 лет. Обе студентки. В областной акимат женщина перевелась сравнительно недавно, переехав из села Бадамша, где тоже трудилась на госслужбе.