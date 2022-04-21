Подозреваемые в создании финпирамиды вайнеры арестованы на 10 суток

Фото: Polisia.kz
Постановлением следственного суда в отношении М. Туребаева и М. Шерниязова санкционировано изменение меры пресечения с залога на содержание под стражей сроком на 10 суток", - говорится в сообщении горского суда Алматы.
В суде отметили, что следствие не представило материалы, дающие основания для санкционирования ареста на два месяца.
В случае сбора дополнительных доказательств и материалов по вменяемой статье следствие вправе обратиться с ходатайством о санкционировании продления срока содержания под стражей, добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнер Саидбаев объявлен в розыск.