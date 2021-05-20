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Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау

19.05.2021 9856
Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау
Фото: КНБ РК
КОКШЕТАУ. 19 МАЯ - 15 апреля в Кокшетау департаментом КНБ РК по Акмолинской области ликвидирована преступная группа, причастная к незаконному изготовлению и сбыту огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Трое участников группировки задержаны при попытке реализации очередной партии оружия и СВУ, добавили в пресс-службе КНБ.
 
Подпольный цех находился в частном доме одного из задержанных.
 
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 7 боевых пистолетов, 96 самодельных взрывных устройств, 80 патронов, а также инструменты для модификации и изготовления вооружения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
 
Противодействие незаконному обороту оружия является одной из приоритетных задач специальных и правоохранительных органов РК, подчеркнули в ведомстве.
 
 

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