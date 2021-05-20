Подпольный цех по производству оружия и СВУ ликвидирован в Кокшетау

Фото: КНБ РК
Трое участников группировки задержаны при попытке реализации очередной партии оружия и СВУ, добавили в пресс-службе КНБ.
Подпольный цех находился в частном доме одного из задержанных.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 7 боевых пистолетов, 96 самодельных взрывных устройств, 80 патронов, а также инструменты для модификации и изготовления вооружения. Проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Противодействие незаконному обороту оружия является одной из приоритетных задач специальных и правоохранительных органов РК, подчеркнули в ведомстве.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства