Пограничники задержали крупную партию героина на казахстанско-кыргызской границе

Тараз. 15 декабря. Kazakhstan Today - Пограничники в Жамбылской области на пропускном пункте обнаружили более 60 килограммов героина, передает Kazakhstan Today.

Как рассказали в пресс-службе КНБ РК, 10 декабря на автомобильном пункте пропуска с использованием инспекционно-досмотрового комплекса и служебной собаки по кличке Джек в автомашине Toyota Prado, следовавшей из Кыргызстана в Казахстан, пограничники обнаружили укрытые от досмотра пакеты с веществом бело-серого цвета со специфическим запахом.

Задержанный и изъятое вещество были переданы в ДКНБ по Жамбылской области для дальнейших процессуальных действий.

11 декабря экспертиза установила, что изъятое вещество является героином, общий вес - 60 килограммов 370 граммов.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 286 Уголовного кодекса (Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено, часть 4 деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные в особо крупном размере, - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет либо пожизненным лишением свободы, с конфискацией имущества).

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