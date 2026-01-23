Полиция завела три уголовных дела по инциденту в Шымкенте

Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге

Рассказать друзьям

Усть-Каменогорск. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области - Департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области завершено досудебное расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности, связанной с добычей твердых полезных ископаемых.





Установлено, что на месторождении Глинковское, расположенном в Шемонаихинском районе ВКО, руководитель одного из ТОО организовал незаконную добычу и реализацию железосодержащих полезных ископаемых. При этом компания располагала лицензией, предоставлявшей право исключительно на проведение геологоразведочных работ, тогда как разрешение на промышленную добычу отсутствовало.





Несмотря на это, фактически осуществлялись работы по извлечению железосодержащей горной массы с последующей переработкой, складированием и реализацией продукции как на внутреннем рынке, так и за пределами страны - в Китайскую Народную Республику.





В результате применения тяжелой специализированной техники был нанесен существенный ущерб окружающей среде, выразившийся в нарушении естественного рельефа местности и деградации земель.





Общий объем незаконно добытой продукции превысил 70 тысяч тонн, а сумма полученного преступного дохода составила более 1 млрд тенге.





На полученные незаконным путем средства подозреваемым приобретено движимое и недвижимое имущество, в том числе бизнес-центр, квартира в Алматы, автомашина Land Rover Range Rover, два парковочных места и два земельных участка. С санкции суда на указанное имущество наложен арест.





Ранее в ВКО была пресечена незаконная деятельность двух преступных групп, занимавшихся добычей золота на участках Шыбынды Уланского района и Кенкарын Самарского района области с использованием тяжелой специальной техники и промышленного оборудования.





Данная противоправная деятельность привела к серьезным экологическим последствиям, включая вырубку лесных массивов, изменение русел рек и уничтожение плодородного слоя почвы.