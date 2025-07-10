Пожар в хостеле Алматы: суд вынес приговор
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Алматы. 9 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алмалинском районном суде вынесли приговор в отношении двух казахстанцев по делу о пожаре в Almaty Hostel, в результате которого погибли 13 человек, сообщает пресс-служба суда.
М. признан виновным по части 3 статьи 292 УК (Нарушение требований пожарной безопасности) и приговорен к 5 годам лишения свободы. П. осужден по части 3 статьи 306 УК (Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) к 4 годам лишения свободы", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что вина подсудимых, несмотря на их отрицания, доказана материалами дела.
П., являясь индивидуальным предпринимателем, заключил договор с ТОО на поставку, монтаж пожарной сигнализации и проведение пусконаладочных работ, взяв на себя ответственность за соблюдение пожарных требований. В суде он не отрицал, что лично помещение не посещал, а монтаж выполнял знакомый О., работавший по его предпринимательскому свидетельству. Соответственно, П. не контролировал качество и безопасность работ, лишь формально подписывал документы", - заявили в пресс-службе.
По данным суда, монтаж системы пожарной сигнализации выполнили лица без нужной квалификации и допусков для работы с электрооборудованием. Кроме того, работы не соответствовали проекту, а после монтажа не была оформлена схема сигнализации.
М. вопреки нормам пожарной безопасности, а также запрету законодательства оборудовал в подвальном этаже помещения 6 спальных комнат на 48 спальных мест. Более того, он закрыл на замок единственный эвакуационный выход, что ограничило возможности быстрой эвакуации. За пять дней до пожара М. организовал размещение матрасов в коридоре подвального этажа, что сузило проход и создало препятствия для эвакуации жильцов", - добавили в суде.
Напомним, рано утром 30 ноября произошел пожар в помещении Almaty Hostel на улице Ади Шарипова, 86. Площадь горения составила 30 квадратных метров. В результате ЧП погибли 13 человек. 4 человека обратились за медпомощью.
Для расследования причин пожара создана правительственная комиссия. По факту зарегистрировано уголовное дело. По заявлению акимата Алматы, хостел в жилом доме был организован незаконно.
В департаменте полиции Алматы сообщили, что личности всех погибших в результате возгорания в хостеле установлены. Четверо из 13 погибших - иностранцы (граждане РФ - 2 и граждане Узбекистана - 2), еще 9 - граждане Республики Казахстан.
Президент Касым-Жомарт Токаев пообещал, что виновные в трагедии будут привлечены к ответственности по закону.
Позже стало известно, что семьям погибших казахстанцев выделят по миллиону тенге.