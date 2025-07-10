Пожар в хостеле Алматы: суд вынес приговор

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Кокшетау. 10 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В управление полиции Кокшетау обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве, в результате которого они лишились более 18 млн тенге. Преступники, представившись сотрудниками государственных организаций, обманным путем завладели их средствами, сообщает - В управление полиции Кокшетау обратилась супружеская пара с заявлением о мошенничестве, в результате которого они лишились более 18 млн тенге. Преступники, представившись сотрудниками государственных организаций, обманным путем завладели их средствами, сообщает Polisia.kz





На мобильный телефон женщины позвонил неизвестный, представился сотрудником АО "Казпочта" и сообщил о поступлении заказного письма от Налогового комитета. Позже началась цепочка звонков от якобы сотрудников ЦОН, Cyberpol, Министерства юстиции, в ходе которых жертве внушили, что на ее имя и имя мужа оформлены мошеннические кредиты и единственный способ спасти средства - оформить кредиты самостоятельно и перевести деньги на безопасные счета.





Супруги, действуя по указаниям мошенников, оформили кредиты в трех банках, после чего перевели деньги на счета подставных лиц. Общий ущерб составил 18 млн 252 тысяч 659 тенге.





Полицейские установили получателей средств, среди которых граждане из различных регионов Казахстана. По факту мошенничества начато досудебное расследование. Устанавливаются организаторы, в пользу которых подставные лица делали переводы.



