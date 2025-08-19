Пожизненное лишение свободы может грозить казахстанцам за наркопреступления

ТОО ''EastGoldStone'', не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывало золото с отведением русла реки

Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Восточно-Казахстанской области выявил областной департамент Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой и ДКНБ.





По данным АФМ, ТОО ''EastGoldStone'', не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывало золото с отведением русла реки.





Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге. В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге", - сообщили в агентстве.





Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.



