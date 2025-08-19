Пожизненное лишение свободы может грозить казахстанцам за наркопреступления
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокурор Берик Асылов в соцсети X прокомментировал поручение президента РК по активизации мер по выявлению, пресечению и наказанию за наркоправонарушения, а также усилению борьбы с наркобизнесом и пресечению деятельности нарколабораторий и наркомагазинов.
На данный момент борьба с наркопреступностью ведется в условиях усиления наказания за наркобизнес, вплоть до пожизненного лишения свободы. Введена ответственность за рекламу и сбыт в интернете, усилено наказание за оборот прекурсоров и оборудование для нарколабораторий", - подчеркнул Берик Асылов.
Кроме того, по его словам, вводится уголовная статья за "дропперство".
Для выработки действенных мер в борьбе с наркотиками каждые полгода проводятся заседания Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью с участием акимоврегионов, депутатов Парламента и других заинтересованных лиц, в том числе международных партнеров", - сообщил Генпрокурор.
Он отметил, что местные исполнительные органы ориентированы на активизацию профилактической работы совместно с полицией, особенно по удалению нарко-граффити на улицах. В работе по уничтожению нарко-рекламы участвуют коммунальные службы и волонтеры. Уничтожено более 35 тысяч наркорекламы. С начала года задержано 22 наркорекламщика, возбуждено 133 уголовных дела.
В результате работы Таргетинг-центра по мониторингу оборота прекурсоров пресечены 58 фактов незаконного ввоза продукции, которая могла быть использована нарколабораториями, 37 юридических лиц привлечены к ответственности. Полноценная цифровизация с использованием ИИ позволит усилить эффективность борьбы с нарко-преступностью в нашей стране", - отметил Берик Асылов.
Напомним, в начале года президент подписал поправки по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.
13 августа 2025 года на заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе и поручил усилить работу по профилактике наркомании.
В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью.