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Семь лет проведет в колонии за взяточничество начальник районного отдела ДЧС Алматы

24.12.2020 9964
Алматы. 24 декабря. Kazakhstan Today - Турксибский районный суд Алматы вынес приговор в отношении начальника ОЧС Турксибского района ДЧС Алматы Нуржана Нурташева и генерального директора ТОО "Хозу-Алматы" Бирюкова, передает Kazakhstan Today.
 
Нурташева подозревали в неоднократном вымогательстве и получении взяток от руководителей частных компаний.
 

Нурташев подозревался в получении взяток в сумме 20 тыс. тенге от генерального директора ТОО "Хозу-Алматы" Бирюкова за общее покровительство его коммерческой деятельности, а также 840 000 тенге от руководителя еще одной частной компании за не отражение в предписании об устранении нарушений выявленного нарушения в виде отсутствия обработки противопожарной краской на металлоконструкциях терминалов", - сообщили в Антикоррупционной службе.

 
Суд приговорил Нурташева к семи годам лишения свободы. Бирюков проведет в колонии один год. Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
 

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