15.02.2024, 18:57 36006

Сколько уголовных преступлений совершила молодежь в Казахстане в январе

Больше всего уголовных правонарушений молодыми казахстанцами зафиксировано в южных регионах
Сколько уголовных преступлений совершила молодежь в Казахстане в январе
Фото: Depositphotos
Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2024 года уголовные правонарушения в РК совершили 1,6 тыс. человек в возрасте 12-29 лет - на 6,7% меньше, чем годом ранее. Среди них 19 человек были в возрасте 14-15 лет, 101 человек - в возрасте 16-17 лет, 349 человек - в возрасте 18-20 лет, 1,1 тыс. человек - в возрасте 21-29 лет, сообщает ranking.kz.

В том числе 226 человек совершили проступки, 1,4 тыс. человек - преступления, в том числе 267 человек совершили правонарушения небольшой степени тяжести, 577 человек - средней тяжести, 441 человек - тяжкой степени, 73 человека - особо тяжкие.

В аналогичном периоде 2023 года уголовные правонарушения совершили 1,7 тыс. человек в возрасте 12-29 лет, плюс 25,1% за год.

Чаще всего молодые люди совершали уголовные правонарушения по статье "Кража": 514 человек - на 8,5% меньше, чем годом ранее.

Популярными" также оказались случаи мошенничества (267 человек, минус 1,8%) и мелкие хищения (111 человек, минус 6,7%). Далее идут хулиганство (88 человек), грабеж (80 человек), нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (68 человек) и незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (57 человек).


Больше всего уголовных правонарушений казахстанцы в возрасте 12-29 лет совершили в южных густонаселенных регионах. Чаще всего молодежь попадалась на таких правонарушениях в Алматы: 294 человека - на 15% меньше, чем годом ранее. Далее расположились Астана (207 человек, минус 3,7%), Алматинская область (103 человека, минус 8,8%), Шымкент (93 человека) и Туркестанская область (86 человек).

В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.

Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".

Весной прошлого года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью.
 

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16.02.2024, 14:05 6656

Старшеклассник подозревается в изнасиловании шестилетней девочки в Кызылорде

Пострадавшая девочка находится в больнице
Кызылорда. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик девятого класса одной из школ Кызылорды подозревается в изнасиловании шестилетней девочки.

Факт преступления 16-летнего школьника над малолетней девочкой стал известен из публикаций в соцсетях. В полиции города подтвердили происшествие и сообщили, что подозреваемый взят под стражу. Возбуждено уголовное дело.

По информации Telegram-канала "Криминальный Казахстан", пострадавшая девочка находится в больнице.

Напомним, в Алматинской области задержали изверга, который связал четверых детей и издевался над ними, угрожая ножом.

Ранее сообщалось, что жителя Балхаша подозревают в изнасиловании двух малолетних падчериц.
 
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Теги:Кызылордашкольникизнасилование
16.02.2024, 13:28 7941

Наркокурьера с 200 свертками "синтетики" задержали в Таразе

Обнаруженные и изъятые вещества являются синтетическим наркотиком "альфа PvP"
Тараз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе полицейские задержали подозреваемого в наркоторговле с 200 свертками "синтетики", сообщает пресс-служба областного департамента полиции.

У 24-летнего мужчины обнаружены и изъяты 200 свертков, обмотанных красной изолентой, внутри которых находилось порошкообразное вещество мелкокристаллической структуры.

ДП Жамбылской области

Также в ходе проведения обыска по месту его проживания обнаружен полиэтиленовый пакет, внутри которого находились 3 прозрачных пакетика с порошкообразным веществом крупнокристаллической структуры, два рулона пищевой фольги, электронные весы, 20 изолент разного цвета и 1000 пустых zip-пакетов", - рассказали в полиции.


Мужчина пояснил, что зарегистрировался в одном из приложений в социальной сети. Через него неизвестное ему лицо присылало адреса с фотографиями, где были указаны места, откуда нужно было забрать наркотики. Затем он занимался их расфасовкой и закладкой, за каждый распространенный товар получал оплату на карту.

Согласно заключению экспертизы, обнаруженные и изъятые вещества являются синтетическими наркотическими веществами "альфа PvP" общим весом 52,57 грамма. По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование. Подозреваемый дал признательные показания и водворен в ИВС", - сообщил начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.


Ранее у наркосбытчика в Алматы изъяли мефедрон на 150 млн тенге.

В январе в Алматы ликвидировали крупнейшую в Казахстане нарколабораторию. Объем изъятого мефедрона эквивалентен примерно 610 тысячам разовых доз. В этом же месяце 100 килограммов наркотиков обнаружили в грузовом автотранспорте на границе с Россией.
 
16.02.2024, 12:10 8831

В Атырауской области задержали 17-летнего религиозного радикала

Проводится досудебное расследование
В Атырауской области задержали 17-летнего религиозного радикала
Фото: КНБ
Атырау. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области по подозрению в пропаганде терроризма задержали 17-летнего местного жителя, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

В ходе обыска у него изъяты материалы, представляющие интерес для следствия. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 256 УК (Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма)", - проинформировали в КНБ.


Отмечается, что в 2023 году он также был приговорен к 2 годам ограничения свободы за аналогичное преступление.

Несмотря на принятые процессуальные и профилактические меры, он продолжил противоправные действия. При этом уголовная ответственность за террористические преступления наступает с 14 лет", - добавили в КНБ.


Ранее в Абайской области КНБ задержал радикала.
 
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Теги:ЗадержаниеПреступникАтырау
16.02.2024, 11:56 10361

Пытал и избивал: в Алматинской области задержали издевавшегося над детьми изверга

Подозреваемый задержан и водворен в ИВС
Пытал и избивал: в Алматинской области задержали издевавшегося над детьми изверга
Фото: Depositphotos
Конаев. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Алматинской области задержала изверга, который связал четверых детей и издевался над ними, угрожая ножом.


Как сообщает Telegram-паблик Egov.Press, в Жамбылском районе Алматинской области неизвестный мужчина связал четверых малолетних детей, избивал их, пытал и наносил ножевые ранения.

По словам главы областного департамента полиции Бауржана Аленова, на розыск подозреваемого были ориентированы все районные подразделения области и региональные органы полиции.


Подозреваемый, напавший на малолетних детей в Жамбылском районе, взят под стражу. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания районной полиции, и с его участием проводятся следственные действия. По обращению о нападении на малолетних детей начато досудебное расследование", - сообщил Аленов.


По его словам, подозреваемого задержали в Карасайском районе Алматинской области.

Ход расследования находится у меня на личном контроле", - подчеркнул глава областной полиции.


Дополнено 16.02.2024, 16.30

Преступник, который истязал четырех малолетних детей в Алматинской области, хотел их изнасиловать, сообщает КазТАГ с ссылкой на информированный источник.

Дело расследуют по статье 24 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) - части 4 статьи 121 (насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних) УК РК. Возможно, будет переквалификация статьи, но пока расследуют именно по этой статье", - приводит сообщение издание.


В Казахстане регулярно происходят шокирующие случаи издевательства и насилия над детьми. В Алматы отчим до смерти избил четырехлетнего ребенка, а в Экибастузе мать убила семилетнюю дочь. В Шымкенте мать убила двоих детей и оставила их тела на съемной квартире.

В 2023 году от семейно-бытового насилия в Казахстане погибло 69 женщин и 7 детей.
 
16.02.2024, 11:10 12156

Трех казахстанцев осудили за незаконное вмешательство в деятельность Наццентра тестирования  

Доказано их вмешательство в проведение ЕНТ
Трех казахстанцев осудили за незаконное вмешательство в деятельность Наццентра тестирования
Фото: КНБ
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде и Усть-Каменогорске осудили трех казахстанцев за незаконное вмешательство в деятельность Национального центра тестирования, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.

Вступили в законную силу приговоры Казыбекбийского районного суда Караганды и суда № 2 Усть-Каменогорска в отношении граждан Казахстана С., Ж. и Н., которые признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 и частью 2 статьи 208 УК (Неправомерное завладение информацией). Они приговорены к 1 году ограничения свободы каждый, а также лишены права занимать должности в области информационных технологий и сетей телекоммуникаций сроком на 3 года", - проинформировали в пресс-службе.


Фото: КНБ

Следствием установлено, что в 2023 году осужденные осуществляли неправомерный доступ и копирование охраняемой законом информации Национального центра тестирования.

Также доказано их вмешательство в проведение ЕНТ, оценки знаний педагогов и магистрантов", - добавили в КНБ.


Напомним, в июле прошлого года пресечена незаконная деятельность отдельных работников организации, ответственной за проведение ЕНТ.
 
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Теги:ЕНТСудвмешательство
16.02.2024, 10:25 14711

Около миллиарда тенге похитили при модернизации Экибастузской ГРЭС-2

Выявлены факты растраты средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока
Около миллиарда тенге похитили при модернизации Экибастузской ГРЭС-2
Фото: gres2.kz
Экибастуз. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Павлодарской области в ходе проверки АО "Экибастузская ГРЭС-2" выявила факты растраты денежных средств, предназначенных на расширение и реконструкцию тепловой электростанции с установкой 3-го энергоблока, передает корреспондент агентства.

Сумма неподтвержденных работ составила около 1 миллиарда тенге", - сообщили в прокуратуре Павлодарской области.


В рамках досудебного расследования по статье 189 УК РК (Хищение имущества в особо крупном размере) проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, окончательной суммы ущерба и круга лиц, причастных к хищению.

Напомним, череда аварий, начавшаяся в ноябре 2022 года на теплосетях Экибастуза, оставила горожан без тепла в холодное время года. В городе был объявлен режим ЧС.
 
16.02.2024, 09:28 15976

Из Азербайджана в Казахстан экстрадирован участник транснациональной организованной группы

Он подозревается в контрабандном вывозе золота
Из Азербайджана в Казахстан экстрадирован участник транснациональной организованной группы
Фото: Depositphotos
Астана. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел при содействии Министерства иностранных дел Казахстана из Азербайджана экстрадирован гражданин Турции для привлечения к уголовной ответственности за участие в деятельности транснациональной организованной группы, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Он подозревается в том, что в период с июля по август 2020 года в составе организованной группы принимал участие в контрабандном вывозе из Казахстана более 24 килограммов золота. В результате указанной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 633 миллионов тенге. После совершения преступления участники скрылись от следствия и объявлены в международный розыск", - проинформировали в ведомстве.


По данным Генпрокуратуры, в июле 2023 года подозреваемый был задержан на территории Азербайджана.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор города Астаны. За совершение инкриминируемого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества", - сообщили в пресс-службе.


Отмечается, что в июне 2022 года судом города Астаны 14 лиц, причастных к деятельности данной транснациональной организованной группы, осуждены к различным видам наказаний и в пользу государства взыскано около 5 миллиардов тенге.
 
16.02.2024, 09:00 16801

В Кыргызстане задержали двух казахстанцев за сбыт фальшивых долларов

Из незаконного оборота изъято более $45 тыс. в виде поддельных 100-долларовых банкнот
В Кыргызстане задержали двух казахстанцев за сбыт фальшивых долларов
Фото: gknb.gov.kg
Бишкек. 16 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана выявил и пресек деятельность транснациональной организованной преступной группировки, которая сбывала на территории Кыргызстана и Казахстана крупную сумму фальшивых банкнот номиналом 100 долларов США, сообщили в ГКНБ КР.

Установлено, что данная группировка осуществляла отмывание поддельных денег путем пополнения банковских карт через терминалы ОАО "Оптима Банк", а также сбывала через пункты обменных бюро Бишкека. В рамках уголовного дела выявлено и изъято из незаконного оборота более $45 тыс. в виде поддельных 100-долларовых банкнот", - проинформировали в комитете.


По данным ГКНБ, в результате принятых мер задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ КР четверо граждан Кыргызстана и двое граждан Казахстана.

Сообщается, что по аналогичному факту ранее был задержан с поличным гражданин КР, который намеревался реализовать 50 тыс. фальшивых долларов за $20 тыс.

В настоящий момент продолжаются следственно-оперативные мероприятия по выявлению причастных к данной группировке лиц", - отметили в ведомстве.

 

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