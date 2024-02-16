Сколько уголовных преступлений совершила молодежь в Казахстане в январе

Больше всего уголовных правонарушений молодыми казахстанцами зафиксировано в южных регионах

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Астана. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В январе 2024 года уголовные правонарушения в РК совершили 1,6 тыс. человек в возрасте 12-29 лет - на 6,7% меньше, чем годом ранее. Среди них 19 человек были в возрасте 14-15 лет, 101 человек - в возрасте 16-17 лет, 349 человек - в возрасте 18-20 лет, 1,1 тыс. человек - в возрасте 21-29 лет, сообщает - В январе 2024 года уголовные правонарушения в РК совершили 1,6 тыс. человек в возрасте 12-29 лет - на 6,7% меньше, чем годом ранее. Среди них 19 человек были в возрасте 14-15 лет, 101 человек - в возрасте 16-17 лет, 349 человек - в возрасте 18-20 лет, 1,1 тыс. человек - в возрасте 21-29 лет, сообщает ranking.kz





В том числе 226 человек совершили проступки, 1,4 тыс. человек - преступления, в том числе 267 человек совершили правонарушения небольшой степени тяжести, 577 человек - средней тяжести, 441 человек - тяжкой степени, 73 человека - особо тяжкие.





В аналогичном периоде 2023 года уголовные правонарушения совершили 1,7 тыс. человек в возрасте 12-29 лет, плюс 25,1% за год.





Чаще всего молодые люди совершали уголовные правонарушения по статье "Кража": 514 человек - на 8,5% меньше, чем годом ранее.





Популярными" также оказались случаи мошенничества (267 человек, минус 1,8%) и мелкие хищения (111 человек, минус 6,7%). Далее идут хулиганство (88 человек), грабеж (80 человек), нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств (68 человек) и незаконное обращение с наркотическими средствами без цели сбыта (57 человек).





Больше всего уголовных правонарушений казахстанцы в возрасте 12-29 лет совершили в южных густонаселенных регионах. Чаще всего молодежь попадалась на таких правонарушениях в Алматы: 294 человека - на 15% меньше, чем годом ранее. Далее расположились Астана (207 человек, минус 3,7%), Алматинская область (103 человека, минус 8,8%), Шымкент (93 человека) и Туркестанская область (86 человек).





В последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".



