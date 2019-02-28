Скупщик краденого ранил полицейского ножом в Алматы

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы полиция выявила 7 скупщиков краденого, которые промышляли в торговом доме "Мега Тау", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в управлении криминальной полиции Алматы, все семеро фигурантов имели в этом ТД торговые точки.

"Мы стали отрабатывать оперативные сведения: у семерых торговцев изъяли краденые сотовые телефоны. Один из подозреваемых при задержании попытался скрыться. На пересечении улиц Желтоксан и Жибек жолы путь его "Тойоте-Камри" был блокирован, тогда он подался в бега пешком. Во время захвата подозреваемый ранил сотрудника полиции, дважды ткнув его ножом в жизненно важные органы: бойца спас бронежилет, ранения оказались непроникающими. Как ни старался злоумышленник, его попытка бежать не увенчалась успехом: он был обезврежен. 27-летний гражданин Е. водворен в изолятор временно содержания. Ему следствием инкриминируются сразу два преступления: по статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) и статье 196 УК РК (Скупка краденого)", - сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По результатам спецоперации в полиции сообщили и об улове: на рабочем месте скупщика, в ТД "Мегатау" обнаружено и изъято 198 сомнительных сотовых телефонов, в автомашине фигуранта найдены еще 10 мобильников, а на месте своего проживания гражданин Е. хранил еще 35 мобильных устройств и ноутбуков. Принадлежность и происхождение изъятых предметов будет детально проверена в ходе дальнейшего расследования.

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