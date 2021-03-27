Сотрудники Казпочты в ЗКО подозреваются в присвоении 33 млн тенге

УРАЛЬСК. 26 МАРТА - В Дарьинском отделении филиала АО "Казпочта" Западно-Казахстанской области была присвоена часть выручки, которую представитель одного из ТОО сдавал в отделение "Казпочты", чтобы перечислить деньги на счёт своего ТОО, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Дарьинском отделении, областного филиала АО "Казпочта" была присвоена часть выручки, которую представитель одного из ТОО сдавал в отделение "Казпочты", чтобы перечислить деньги на счёт своего ТОО.

Сумма причиненного ущерба составила 33 142 706 тенге, пишет издание "Уральская неделя"

По сообщению пресс-службы департамента экономических расследований, уголовное дело заведено по статье 189 УК РК, (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества.) По этой статье предусмотрено наказание штрафом до тысячи месячных расчетных показателей или исправительными работами, а также ограничение свободы до трех лет, или лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В свою очередь, в пресс-службе АО "Казпочта" сообщили, что ущерб клиентам от неправомерных действий работников Западно-Казахстанского областного возмещен за счет собственных средств АО.

Со стороны клиентов предоставлены документальные подтверждения по фактам недостачи денег на их счетах. Общая сумма возмещенного ущерба составляет около 2 200 000 тенге", - уточнили в Казпочте.

В пресс-службе рассказали, что неправомерные действия со стороны работников филиала выявлены во время проведения внутренней ревизии.

По итогам внутреннего служебного расследования все материалы в отношении виновных работников переданы в правоохранительные органы для принятия соответствующих процессуальных мер и рассмотрения гражданского иска по возмещению причиненного ущерба",- заключили в Казпочте.





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