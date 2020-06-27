Сотрудники Минобороны РК подозреваются в хищении 92 млн тенге

Караганда. 26 июня. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по Карагандинской области проводиться досудебное расследование в отношении должностных лиц управления капитального строительства "Главное управление расквартирования войск Вооруженных сил РК" Министерства обороны Республики Казахстан по подозрению в совершении коррупционного преступления, передает Kazakhstan Today.





По информации Антикоррупционной службы РК, должностные лица управления капитального строительства ГУРВ ВС РК подозреваются в хищении бюджетных средств в сумме порядка 92 млн тенге, выделенных на строительство объекта "Комплексное здание отдельной радиолокационной роты города Жезказгана", путем подписания актов выполненных работ за фактически невыполненные объемы работ.





Досудебное расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия и в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - рассказали в ведомстве.





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