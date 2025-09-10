Ставший виновником гибели шести пассажиров водитель приговорен к пяти годам тюрьмы

В мае текущего года подсудимый нарушил скоростной режим и врезался в прицеп грузовой машины

Костанай. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области вынесли приговор водителю, по вине которого в мае текущего года погибли шестеро пассажиров, еще четверо пострадали.





Согласно материалам суда, в мае текущего года водитель автомобиля Ford Transit, в салоне которого находились 10 пассажиров, нарушил скоростной режим на трассе Алматы - Екатеринбург и допустил столкновение с прицепом грузовой автомашины, стоявшей в колонне на полосе попутного движения в направлении пограничного пункта.





В результате аварии шестеро его пассажиров от полученных травм скончались на месте, еще четверо пострадавших были госпитализированы в Карабалыкскую районную больницу.





Суд приговорил водителя к пяти годам тюрьмы и на петь лет лишил права управлять транспортными средствами.





Приговор не вступил в законную силу.



