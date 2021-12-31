Цех по незаконной переработке золотой руды ликвидировали в Акмолинской области

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Акмолинскими полицейскими пресечена преступная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной добычей, переработкой и сбытом золотосодержащего материала. 22 декабря сотрудниками МВД и департамента полиции проведены 12 обысковых мероприятий в четырех населенных пунктах: Степногорске, поселках Аксу, Бестобе и Изобильный Акмолинской области. В ходе проведенных мероприятий в поселке Бестобе ликвидирован мини-цех по переработке золотосодержащих материалов, изъято 1,5 тонны золотосодержащего материала, три дробильные установки, три моечных стола, устройство для просеивания кварцевой руды, электронные весы, три вида холодного оружия, два камня с золотосодержащим металлом, 80 граммов золотого песка, одно изделие из золота кустарного производства, восемь охотничьих патронов 16 калибра, сейф, ноутбук, мобильные устройства, флэш-карты, а также автомобиль представительского класса, принадлежащий одному из подозреваемых", - сообщает Polisia.kz
По факту ведется досудебное расследование по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы". Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.