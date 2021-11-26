Ущерб государству на 3 млрд тенге: в Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп

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ШЫМКЕНТ. 25 НОЯБРЯ - В Шымкенте пресечена деятельность двух преступных групп, нанесших государству ущерб на три миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Территориальным департаментом Агентства по финансовому мониторингу по Шымкенту завершены досудебные расследования в отношении двух преступных груп, занимавшихся выпиской фиктивных счетов-фактур. Одна из них в составе восьми человек в период с 2018 по 2020 годы выписывала фиктивные бухгалтерские документы предприятиям-контрагентам за материальное вознаграждение", - сообщили в АФМ.





Установлена причастность данного ОПГ к 16 хозяйствующим субъектам, чьи документы и печати были обнаружены в доме главного организатора преступной схемы.

Вторая преступная группа от имени 21 фирмы-однодневки оформляла аналогичные мнимые сделки на поставку товаров и оказание услуг. При этом объемы работ по договорам фактически не выполнены.

В результате государству не уплачены налоги на сумму 3,1 млрд тенге.

В настоящее время уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.



