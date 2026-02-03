02.02.2026, 15:30 27111

Ущерб свыше 36 миллионов тенге: в области Жетісу ликвидирован мошеннический call-центр

Злоумышленники действовали через социальные сети и мессенджер Telegram
Талдыкорган. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В области Жетісу сотрудниками полиции при координации прокуратуры ликвидирован мошеннический call-центр, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Организатором незаконной схемы оказался 23-летний житель города Алматы, который создал подпольный call-центр с четким распределением ролей между участниками. Злоумышленники действовали через социальные сети и мессенджер Telegram, используя так называемых дропов и обнальные сервисы. В результате противоправных действий злоумышленников пострадали 57 человек, при этом отдельные потерпевшие лишились сумм, превышающих один миллион тенге. Общий ущерб превысил 36 миллионов тенге", - говорится в сообщении.


По данным полиции, в настоящее время проводится работа по установлению и задержанию остальных подозреваемых на территории Казахстана.

Материалы уголовного дела направлены в суд", - добавили в ДП.


Ранее свыше 300 млн тенге похитили интернет-мошенники в Алматы.
 

новости по теме

02.02.2026, 19:46 16206

В Жамбылской области возбуждено уголовное дело из-за избиения ребенка

Дети помещены в учреждение
Тараз. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области завели уголовное дело после избиения ребенка, передает корреспондент агентства.

На прошлой неделе к нам поступил сигнал об избиении ребенка матерью в Жамбылской области. Заведено уголовное дело. Дети помещены в учреждение", - написала уполномоченный по правам ребенка в РК Динара Закиева.


В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК (Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем).

Ребенок был незамедлительно осмотрен медицинскими работниками. В настоящее время двое несовершеннолетних детей женщины помещены в специализированный дом ребенка. Сама женщина доставлена в отдел полиции для проведения необходимых следственных действий, направленных на полное, объективное и всестороннее установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в полиции.


В прошлом году в Павлодарской области отчим избил пасынка из-за неубранной посуды.

Напомним, в Акмолинской области суд вынес приговор 69-летней жительнице Щучинска за убийство приемного внука.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:РебенокИзбиениеуголовное дело
02.02.2026, 16:35 22716

В Шымкенте начальника районного управления полиции осудили на шесть лет за взятку

Приговор суда еще не вступил в законную силу
В Шымкенте начальника районного управления полиции осудили на шесть лет за взятку
Фото: Pexels
Шымкент. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента приговорили начальника районного управления полиции к шести годам лишения свободы за взятку, сообщает пресс-служба суда.

Суд признал Т. виновным по части 2 статьи 366 УК (Получение взятки) и приговорил к 6 годам лишения свободы", - говорится в сообщении.


Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.

Т., будучи начальником управления полиции по району Тұран департамента полиции Шымкента, используя свое служебное положение, по уголовному делу, находившемуся в производстве указанного управления, получил взятку в размере 6 млн тенге за смягчение квалификации деяния в отношении гражданина А.", - добавили в суде.


Ранее сообщалось, что главу управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО подозревают в получении взятки.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудВзяткаПриговорШымкент
02.02.2026, 13:48 30261

Игорный бизнес из-за рубежа: АФМ объявило в розыск координаторов схемы

Деятельность онлайн-казино PIN-UP и PINCO организована из-за рубежа через сеть аффилированных компаний
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу объявило в розыск двух иностранных граждан, подозреваемых в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан. В отношении них судом заочно санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

Агентством по финансовому мониторингу объявлены в розыск: Дружинскы Дмитры, 27 июня 1970 года рождения, гражданин Соединенных Штатов Америки. Левкович (Гинзбург) Марина, 8 ноября 1985 года рождения, гражданка Украины. Судом в отношении них санкционирована мера пресечения в виде "содержание под стражей" (заочно). Они подозреваются в организации незаконного игорного бизнеса на территории Республики Казахстан", - говорится в сообщении АФМ.


Следствие установило, что деятельность онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO организована группой лиц, действовавших из-за рубежа через сеть аффилированных компаний. Разыскиваемые выполняли функции координаторов, осуществляя подбор пособников, взаимодействие с представителями платежных организаций и банков второго уровня, а также участие в создании и функционировании платежной инфраструктуры, обеспечивавшей прием и вывод денежных средств.

С целью маскировки незаконной деятельности создано юридическое лицо - ТОО "Бонами", получившее государственную лицензию на осуществление букмекерской деятельности под брендом PIN-UP.KZ. Для финансового сопровождения зарегистрирована сеть платежных организаций, включая ТОО "Gold Pay" и ТОО "Cyber Pay" (впоследствии - ТОО "Pinnacle Financial Solutions"), выполнявших функции платежных агрегаторов онлайн-казино", - рассказали в ведомстве.


Денежные средства, полученные от клиентов онлайн-казино, аккумулировались на транзитных счетах и в дальнейшем конвертировались в криптовалюту с использованием аффилированных компаний, имевших лицензии на операции с электронными деньгами.

Если вам стала известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемых лиц, просим сообщить в Агентство по финансовому мониторингу по телефонам: + 7 7172 70 84 78 - дежурная часть", - добавили в АФМ.

 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:розыскКазиноОнлайнАФМ
02.02.2026, 10:35 38606

Обманувшего граждан на 5,5 млн тенге лжецелителя осудили в Астане

Его осудили на 2 года 4 месяца лишения свободы
Обманувшего граждан на 5,5 млн тенге лжецелителя осудили в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 2 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Житель столицы в социальной сети TikTok создал аккаунт, где, представляясь целителем, предлагал лечебные услуги с помощью экстрасенсорных способностей, сообщили в прокуратуре Астаны.

Из социальных сетей, узнав о проблемах со здоровьем одной из потерпевших, заверил ее, что обладает магическими способностями и сможет оказать услуги за определенную плату. Таким способом виновный похитил денежные средства трех потерпевших на общую сумму свыше 5,5 млн тенге, которые потратил на ставки в букмекерской конторе", - проинформировали ведомстве.


Гособвинитель в суде представил все доказательства виновности подсудимого. В суде обвиняемый вину признал полностью, частично возместил ущерб.

Приговором суда виновный осужден к 2 годам 4 месяцам лишения свободы.

Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура призывает граждан проявлять бдительность, не доверять сомнительным предложениям в социальных сетях и незамедлительно сообщать о подобных фактах в правоохранительные органы.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:СудАстанаМошенничество
01.02.2026, 13:35 67316

В Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством  

Проводятся расследование и проверка
В Абайской области конфликт между двумя заключенными закончился убийством
Фото: Depositphotos
Семей. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В колонии в Абайской области скончался заключенный. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В учреждении максимальной безопасности Абайской области произошел конфликт между двумя осужденными, являвшимися сокамерниками. В ходе конфликта один из осужденных нанес другому телесные повреждения, в результате которых потерпевший скончался", - сообщили в пресс-службе КУИС.


По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый водворен в ИВС.

В настоящее время проводятся расследование и проверка. Обстановка в учреждении стабильная. Ход расследования находится на контроле у руководства КУИС", - отметили в комитете.


 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:Убийствоколония
30.01.2026, 16:07 136026

Жителя Жанаозена подозревают в убийстве своей жены

По информации из соцсетей, у погибшей осталось семеро детей
Жанаозен. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жанаозене задержан подозреваемый в убийстве своей 44-летней супруги, сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

В Жанаозене от ножевого ранения погибла 44-летняя женщина. По подозрению в убийстве задержан и водворен в ИВС ее муж.

По предварительным данным, между супругами произошел бытовой конфликт.

Полиция возбудила уголовное дело по статье УК РК "Убийство".

Проводятся следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", -добавили в полиции.


По информации из соцсетей, у погибшей осталось семеро детей.

Напомним, 28 января в Жанаозене зарезали 29-летнего врача.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

30.01.2026, 15:06 137946

В Акмолинской области две пенсионерки избили соседку из-за долга

Им назначено по 7 месяцев ограничения свободы
Кокшетау. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области суд приговорил двух пенсионерок к семи месяцам ограничения свободы за нанесение побоев соседке, сообщили в пресс-службе судов Акмолинской области.

Коллегия областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении двух женщин за причинение легкого вреда здоровью.

Судом установлено, что конфликт произошел в городе Макинске. 72-летняя подсудимая в подъезде дома своей 89-летней тети встретила потерпевшую и стала предъявлять ей претензии по поводу невозврата долга.

В ходе ссоры потерпевшая споткнулась на лестнице и упала, после чего подсудимая схватила ее за волосы, а затем вместе с тетей стали наносить удары кулаками по голове. Потерпевшая была госпитализирована с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

Тетя с племянницей приговором суда получили по 7 месяцев ограничения свободы, а также в солидарном порядке с них взысканы материальный ущерб в размере 130 тысяч тенге, компенсация морального вреда - 500 тысяч тенге и 200 тысяч тенге расходов за услуги представителя.

Напомним, в Актау подростки избили девочку в торговом центре.
 
Нашли ошибку в тексте?

Выделите ошибку и одновременно нажмите Ctrl + Enter

Если Вы располагаете информацией по теме данного материала, отправляйте нам видео или новости на почту.

Теги:ДолгПриговорИзбиениеПенсионер
30.01.2026, 14:44 128496

В КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу

Ведутся следственные мероприятия
В КНБ подтвердили задержание директора филиала QazaqGaz Aimaq в области Жетысу
Фото: depositphotos.com
Талдыкорган. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете национальной безопасности Республики Казахстан подтвердили задержание директора Жетысуского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" Айбека Ергали, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".

В КНБ заявили, что в настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

В пресс-службе QazaqGaz Aimaq журналисту информационного агентства Kazakhstan Today также прокомментировали информацию.

На данный момент ведутся следственные мероприятия", - заявили в пресс-службе.


Ранее в КНБ подтвердил расследование в отношении замакима в Алматинской области.
 

ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ

 

KAZAKHSTAN TODAY LIVE

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?

      Архив опросов