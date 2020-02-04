В Акмолинской области из церкви украли сейф с деньгами и ювелирными изделиями

Кокшетау. 3 февраля. Kazakhstan Today - В Акмолинской области раскрыли кражу денежных средств и серебряных изделий из помещения церкви, передает Kazakhstan Today.

31 января в дежурную часть отдела полиции Сандыктауского района поступило заявление священнослужителя о том, что неизвестные лица в поселке Шантобе, повредив оконную раму в помещении церкви "Приход Храма Великомученика Пантелеймона", похитили сейф с денежными средствами и серебряными изделиями, в числе которых крестики, кулоны и цепочки. Общая сумма ущерба составила более 700 тыс. тенге", - сообщили в пресс-службе департамента областной полиции.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлены и задержаны двое подозреваемых, которыми оказались местные жители в возрасте 29 и 30 лет. В ходе проведенного обыска у сельчан изъяты похищенные изделия и часть денежных средств.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Кража", подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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