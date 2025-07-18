В Алматинской области наркоман искалечил жену

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Конаев. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Наркозависимый житель одного из сел в Алматинской области искалечил свою жену, передает корреспондент агентства.





Шокирующая информация об избиении женщины распространилась в Сети. В частности, по данным телеграм-паблика EGOV.PRESS , у нее сломан нос и повреждено ухо.





В департаменте полиции Алматинской области сообщили что, по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело.





Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам указанных работ будет принято окончательное процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе.





Ранее в одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку.





В прошлом году в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.





В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.





Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.





Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.