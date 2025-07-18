17.07.2025, 13:50 63546
В Алматинской области наркоман искалечил жену
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Конаев. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Наркозависимый житель одного из сел в Алматинской области искалечил свою жену, передает корреспондент агентства.
Шокирующая информация об избиении женщины распространилась в Сети. В частности, по данным телеграм-паблика EGOV.PRESS, у нее сломан нос и повреждено ухо.
В департаменте полиции Алматинской области сообщили что, по факту нанесения побоев зарегистрировано уголовное дело.
Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. В рамках досудебного расследования проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее выяснение обстоятельств произошедшего. По результатам указанных работ будет принято окончательное процессуальное решение", - проинформировали в пресс-службе.
Ранее в одном из подъездов города Атырау жестоко избили девушку.
В прошлом году в Алматы житель Тараза разбил телефон своей бывшей супруги, несколько раз бросив его на брусчатку, затем нанес ей рукой сильный удар в область головы, от которого жертва упала. Ранее еще на одного гражданина завели уголовное дело по факту избиения девушки в Алматы.
В Актасе на видео засняли жестокое избиение женщины около школы. Удары дебошир сопровождал оскорблениями.
Житель Павлодара избил беременную супругу брата. Спасти почти доношенного малыша не удалось.
Резонансным стало дело об убийстве Салтанат Нукеновой в ноябре прошлого года в Астане. Супруга Нукеновой - бывшего министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева признали виновным в истязании и убийстве с особой жестокостью и приговорили к 24 годам лишения свободы. Его родственник Бакытжан Байжанов признан виновным в том, что в день убийства он совершил заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления, совершенного Бишимбаевым. Он проведет в колонии 4 года.
новости по теме
18.07.2025, 17:10 4661
Жительницу Астаны осудили за распространение рекламы наркотиков
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор в отношении 28-летней жительницы, которая подозревалась в распространении рекламы наркотических средств, сообщили в прокуратуре Астаны.
Она расклеивала стикеры с QR-кодом в местах общего пользования: на уличных столбах, дорожных знаках, наружных кондиционирующих системах, дверях подъездов, шлагбаумах и других заметных местах. В фотосалоне виновная заранее распечатала 116 стикеров, каждый из которых содержал 4 QR-кода, ведущих на онлайн-платформу с незаконной продукцией. Ее незаконные действия были выявлены сотрудниками полиции с использованием камер видеонаблюдения", - отметили в прокуратуре.
Сообщается, что государственным обвинителем суду были представлены достаточные доказательства ее вины.
Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу", - проинформировали в ведомстве.
Прокуратура города предупреждает, что пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров влечет уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с конфискацией имущества.
18.07.2025, 15:25 8876
Обвиняемого в истязании супруги экс-советника посла Казахстана осудили на шесть лет
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны приговорил экс-советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах, обвиняемого в истязании супруги, к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против личности, наличие отягчающего обстоятельства, суд признал М. виновным по предъявленному обвинению и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый с 2014 года состоял в законном браке с потерпевшей.
В период брака потерпевшая родила двоих детей, была домохозяйкой, ей начислялось пособие как супруге дипломата, которое получал сам осужденный М., все домашние расходы финансировал осужденный М. Осужденный запрещал, ограничивал потерпевшей общаться с родственниками и подругами, контролировал ее звонки и переписки, передвижения. На почве необоснованной ревности осужденный М., будучи лицом, принявшим присягу государственного служащего, в период 2019-2024 годы систематически, будучи в Астане, в последующем в ОАЭ, Абу-Даби, применял физическое насилие, наносил потерпевшей телесные повреждения кулаками в различные части тела и голову", - добавили в суде.
Напомним, в прошлом году супруга дипломата заявила, что терпит издевательства от мужа на протяжении десяти лет. Женщина была вынуждена обратиться за помощью к общественникам. В МИД РК сообщили, что отзывают советника из ОАЭ. После заявлений супруги дипломата о бытовом насилии возбуждено уголовное дело. Позже в МИД сообщили, что проведут служебную проверку. В апреле этого года в Астане арестовали бывшего советника посла Казахстана в Объединенных Арабских Эмиратах.
18.07.2025, 13:12 15446
Казахстанец получил пожизненный срок за развращение несовершеннолетней племянницы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Семей. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай приговорил казахстанца к пожизненному лишению свободы по делу о развращении и неоднократных насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней племянницы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда М. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - заявили в суде.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Согласно материалам уголовного дела, в августе 2024 года подсудимый, находясь в городе Чарске, совершил преступления в отношении племянницы своей супруги.
Вина М. в совершении преступления доказана материалами уголовного дела, которые подробно исследованы судом", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что насильников детей поставят на пожизненный адмнадзор в Казахстане.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей.
В декабре прошлого года жителя Костанайской области приговорили к 25 годам колонии за изнасилование и убийство несовершеннолетней. В этом же месяце изнасиловавший 12-летнюю падчерицу извращенец получил пожизненный срок.
18.07.2025, 13:00 14766
В Казахстане за полгода выявили четыре тысячи наркоправонарушений
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за полгода выявили около 4000 наркоправонарушений, из них почти 1800 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений, сообщает Polisia.kz.
Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков наркотиков до организаторов наркобизнеса. По фактам создания и руководства организованными преступными группами возбуждено 21 уголовное дело, в том числе ликвидированы две транснациональные преступные группы. Задержаны 11 лидеров и 43 активных участника. Из незаконного оборота изъято более шести тонн наркотиков. При этом объем изъятой "синтетики" возрос почти в два раза и составил 570 кг. Пресечена деятельность 103 нарколабораторий. Выявлено 218 фактов культивирования наркосодержащих растений и 63 факта контрабанды наркотических средств. Благодаря новым цифровым решениям в три раза больше заблокировано наркосайтов, особенно популярных у молодежи. Их количество превысило 17 тысяч", - заявил заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Также, по его словам, заблокированы 24 тысячи карт-счетов с подозрительными операциями, на которых аккумулировано 2,4 млрд тенге.
Особый акцент на профилактике наркоправонарушений. Проведено свыше 11 тысяч антинаркотических мероприятий, охват подростков и молодежи достиг одного миллиона человек. Борьба с наркопреступностью будет продолжена в усиленном режиме в интересах общественной безопасности и защиты будущего поколения", - добавил Куандык Альжанов.
Ранее канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области.
18.07.2025, 12:30 16071
Из России в Казахстан пытались ввезти 13 тысяч вейпов
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Актобе. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Из Российской Федерации в Республику Казахстан пытались ввезти 13 тысяч вейпов, сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
На пограничном пункте пропуска "Жайсан-автомобильный" задержаны два грузовых транспортных средства, следовавших из Российской Федерации", - проинформировали в АФМ.
По данным агентства, в них обнаружена крупная партия запрещенной продукции:
- 13 тысяч вейпов;
- 2 тысячи единиц жидкости для вейпов;
- 14 тысяч единиц некурительных табачных изделий.
По данному факту судом вынесен обвинительный приговор в отношении двух граждан. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 месяцев. Транспортные средства, на которых перевозились вейпы общей стоимостью 26 млн тенге, конфискованы. Приговор суда не вступил в законную силу", - добавили в пресс-службе.
Ранее крупную партию вейпов и кальянов изъяли в Кокшетау.
18.07.2025, 10:52 20011
Канал поставки синтетических наркотиков пресекли в Павлодарской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Павлодар. 18 июля. KAZAKHSTAN TODAY - При координации прокуратуры района Теренкол сотрудниками департамента КНБ пресечен канал поставки в район синтетических наркотиков, сообщили в пресс-службе прокуратуры Павлодарской области.
В ходе оперативных мероприятий по подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу житель села Теренкол. По предварительным данным, наркотики сбывались через интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории района. По результатам мероприятий изъято 50 готовых доз наркотических средств "скорость", - проинформировали в ведомстве.
Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК.
17.07.2025, 17:35 57226
Врач в реанимации: пациент избил хирурга в Костанае
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Костанай. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае в стенах областной больницы пациент избил врача. Хирург в итоге оказался в реанимации, сообщает "Наш Костанай".
После завершения сложной операции хирург спустился в приемное отделение, чтобы продолжить прием пациентов. В порядке очередности.
Один из пациентов, находившийся третьим в очереди, повел себя агрессивно. Он нанес удар врачу, в результате которого доктор потерял сознание. Сейчас врач в реанимации в тяжелом состоянии. Полиция проводит следственные действия на месте", - рассказали в областной больнице.
В больнице подчеркнули, что считают произошедшее не просто инцидентом, а преступлением против тех, кто ежедневно спасает жизни.
Мы требуем справедливого расследования и призываем к уважению медицинских работников", - добавили медики.
Напомним, 12 июня в Карагандинской областной детской больнице местный житель в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.07.2025, 16:05 61481
Главу управления департамента госдоходов по Акмолинской области задержали по подозрению в коррупции
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Кокшетау. 17 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан задержан руководитель управления департамента государственных доходов по Акмолинской области по подозрению в получении взятки, сообщает пресс-служба КНБ.
По данному факту начато досудебное расследование. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что гендиректор природного резервата "Бокейорда" подозревается в коррупции.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
18.07.2025, 11:03В Казахстане инструменты искусственного интеллекта внедряют в деятельность госорганов 18.07.2025, 11:4829391Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким поэта Исраила Сапарбая 18.07.2025, 09:1428221На ПНХЗ завершились планово-предупредительные работы 18.07.2025, 12:1526331Функции Агентства по финмониторингу расширили в Казахстане 18.07.2025, 10:3423941ВАП выявила нарушения на 747 млн тенге по итогам аудита налогового и таможенного администрирования 12.07.2025, 16:42326541В ЗКО уволили 16 чиновников за участие в азартных играх 12.07.2025, 11:23324321Чтобы не платить долг в 61 млн тенге, жительница Абайской области потратила деньги 14.07.2025, 17:00318541Незаконное строительство в предгорьях Алматы: депутат намерен поднять вопрос в парламенте 11.07.2025, 16:36Закиева: Аким Алматинской области заверил, что проживающие в детском доме № 1 в Алматы воспитанники останутся там доучиваться296416Закиева: Аким Алматинской области заверил, что проживающие в детском доме № 1 в Алматы воспитанники останутся там доучиваться 13.07.2025, 09:30281036Какая погода ожидается в воскресенье в Казахстане 03.07.2025, 15:50729911Список вузов для обучения по стипендии "Болашак" расширили в Казахстане 03.07.2025, 14:31713931Регулярные рейсы запустят из Астаны в Бодрум 03.07.2025, 08:11703661Осадки и сильная жара ожидаются в Казахстане в четверг 02.07.2025, 17:15685571Информацию о зараженном мясе в Астане опровергли в Минсельхозе 04.07.2025, 17:12675061Как зарегистрировать номер телефона в базе мобильных граждан через eGov
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы нередко жалуются на низкую скорость интернета в стране. Между тем в республике скоро станет доступен спутниковый интернет Starlink. Однако, как сообщил глава Минцифры Жаслан Мадиев, по сравнению с интернетом через оптику спутниковый будет "немного дороже". Готовы ли вы платить больше за спутниковый интернет?