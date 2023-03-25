В Астане задержан руководитель международной финпирамиды Qnet  

Лжетеррорист, подойдя к сотруднику охраны, сообщил о минировании здания и скрылся в неизвестном направлении

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Жезказган. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На номер 102 департамента полиции Улытауской области обратился руководитель службы безопасности филиала "Халык банк" в Жезказгане о поступлении информации с угрозами террористического характера, - На номер 102 департамента полиции Улытауской области обратился руководитель службы безопасности филиала "Халык банк" в Жезказгане о поступлении информации с угрозами террористического характера, сообщает аппарат антитеррористической комиссии Улытауской области.





Лжетеррорист, подойдя к сотруднику охраны, сообщил о минировании здания и скрылся в неизвестном направлении.





Незамедлительно в банк прибыли силы первичного реагирования. В ходе осмотра объекта и прилегающей территории подозрительных предметов и взрывных устройств не обнаружено.





Полицейские по горячим следам установили гражданина Д., 1967 года рождения, проживающего в Жезказгане. Мужчина свою вину признал. В качестве оправдания он заявил, что был пьян.





По указанному факту проводится досудебное расследования по статье 273, часть 1, УК РК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма наказывается штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок).





Более двух лет ограничения свободы получил "заминировавший" самолет астанчанин.



