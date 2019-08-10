В Караганде вынесли приговор врачу стоматологии, от действий которой погиб двухлетний ребенок

Подсудимая по части 3 статьи 317 приговаривается к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также взыскать с нее более 4 млн тенге за причинение морального и материального вреда", - заключил судья Казыбекбийского районного суда Аргын Кутышев, пишет nv.kz.
В последнем слове женщина заявила, что боролась за жизнь ребенка до последнего.
Я делала все возможное, чтобы спасти малыша. Прилагала все знания, силы и умения. Я его живого отдала в больницу и надеялась на то, что он выживет", - рассказала обвиняемая.
Согласно приговору, теперь женщина не сможет больше заниматься медицинской деятельностью.
Инцидент произошел в феврале прошлого года. Тогда в кресле стоматолога от наркоза погиб двухлетний гражданин Российской Федерации Семен Арзамасцев. В клинику его привела мать. Вскоре после введения анестезии ребенку стало плохо. Врачи в реанимации 14 часов боролись за жизнь ребенка, однако сердце мальчика перестало биться.
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