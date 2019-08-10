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В Караганде вынесли приговор врачу стоматологии, от действий которой погиб двухлетний ребенок

09.08.2019, 16:37 10018
В Караганде вынесли приговор врачу стоматологии, от действий которой погиб двухлетний ребенок
Караганда. 9 августа. Kazakhstan Today - В Караганде вынесли приговор стоматологу-анестезиологу, из-за действий которой погиб двухлетний ребенок. Подсудимая свою вину так и не признала, передает Kazakhstan Today.
 

Подсудимая по части 3 статьи 317 приговаривается к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также взыскать с нее более 4 млн тенге за причинение морального и материального вреда", - заключил судья Казыбекбийского районного суда Аргын Кутышев, пишет nv.kz.

 
В последнем слове женщина заявила, что боролась за жизнь ребенка до последнего.
 

Я делала все возможное, чтобы спасти малыша. Прилагала все знания, силы и умения. Я его живого отдала в больницу и надеялась на то, что он выживет", - рассказала обвиняемая.

 
Согласно приговору, теперь женщина не сможет больше заниматься медицинской деятельностью.
 
Инцидент произошел в феврале прошлого года. Тогда в кресле стоматолога от наркоза погиб двухлетний гражданин Российской Федерации Семен Арзамасцев. В клинику его привела мать. Вскоре после введения анестезии ребенку стало плохо. Врачи в реанимации 14 часов боролись за жизнь ребенка, однако сердце мальчика перестало биться.
 

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