В Караганде вынесли приговор врачу стоматологии, от действий которой погиб двухлетний ребенок

Караганда. 9 августа. Kazakhstan Today - В Караганде вынесли приговор стоматологу-анестезиологу, из-за действий которой погиб двухлетний ребенок. Подсудимая свою вину так и не признала, передает Kazakhstan Today.

Подсудимая по части 3 статьи 317 приговаривается к лишению свободы на срок два года и шесть месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности. Также взыскать с нее более 4 млн тенге за причинение морального и материального вреда", - заключил судья Казыбекбийского районного суда Аргын Кутышев, пишет nv.kz .

В последнем слове женщина заявила, что боролась за жизнь ребенка до последнего.

Я делала все возможное, чтобы спасти малыша. Прилагала все знания, силы и умения. Я его живого отдала в больницу и надеялась на то, что он выживет", - рассказала обвиняемая.

Согласно приговору, теперь женщина не сможет больше заниматься медицинской деятельностью.

Инцидент произошел в феврале прошлого года. Тогда в кресле стоматолога от наркоза погиб двухлетний гражданин Российской Федерации Семен Арзамасцев . В клинику его привела мать. Вскоре после введения анестезии ребенку стало плохо. Врачи в реанимации 14 часов боролись за жизнь ребенка, однако сердце мальчика перестало биться.

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