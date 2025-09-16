15.09.2025, 09:51 25991
В Карагандинской области пресечена масштабная схема хищения дизтоплива
Фото: ДП Карагандинской области
Караганда. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории станции Ащису в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области ликвидирована преступная деятельность группы лиц, систематически занимавшихся хищением дизельного топлива с подвижного состава железной дороги, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий задокументировано 28 эпизодов хищений. Задержано 17 участников противоправной деятельности", - проинформировали в полиции.
Проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты: около полутонны дизельного топлива, пустые канистры, незарегистрированное огнестрельное оружие, числящееся утраченным в 2017 году в ОМВД РФ, 26 боеприпасов, 7 мобильных телефонов, наркотические вещества.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственные действия продолжаются", - отметили в полиции.
новости по теме
15.09.2025, 16:28 14496
Школьник умер после драки в Жамбылской области
Фото: Depositphotos
Тараз. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученик девятого класса одной из школ Жамбылской области умер после драки, передает корреспондент агентства.
В Сети распространилась информация о смерти подростка после разборок в школьников в туалете. Сообщалось, что юноша получил удар в солнечное сплетение.
В пресс-службе департамента полиции Жамбылской области прокомментировали информацию.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен и водворен в изолятор временного содержания подозреваемый подросток. В настоящее время проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела", - заявили в пресс-службе.
Ранее школьника до смерти избили после футбольного матча в Жамбылской области.
15.09.2025, 16:05 15861
В Атырауской области более 200 млрд тенге выведено из ЕНПФ: АФМ проводит масштабные обыски
Атырау. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финмониторингу в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений, сообщает пресс-служба АФМ.
Изобличена деятельность 5 преступных групп, которые путем оформления фиктивных документов осуществляли содействие в изъятии пенсионных накоплений из АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Для этого организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования", - заявили в АФМ.
По информации агентства, за оформление фиктивной медицинской документации подозреваемые удерживали незаконное вознаграждение в размере от 10% до 20% от снятых средств.
Для дальнейшего обналичивания денежных средств злоумышленники использовали 226 дропперов. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге. В последующем на деньги вкладчиков АО "ЕНПФ" подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки. Поиск преступно нажитого имущества продолжается. На текущий момент проведено 59 обысков. Мера пресечения избирается в отношении 10 лиц", - сообщили в пресс-службе
Также в АФМ подчеркнули, что в ходе расследования будет дана оценка только действиям организаторов незаконных схем вывода пенсионных активов.
При этом граждане, получившие собственные пенсионные отчисления, не находятся в орбите уголовного преследования", - добавили в агентстве.
Ранее не доверять пенсионные накопления посредникам по объявлениям призвали казахстанцев в ЕНПФ.
15.09.2025, 10:44 23991
Экс-сотрудник правоохранительных органов экстрадирован из Турции
Он подозревается в покровительстве незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса
Усть-Каменогорск. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Интерпола МВД РК из Турции экстрадирован гражданин Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за участие в транснациональной организованной преступной группе, незаконную организацию игорного бизнеса и злоупотребление должностными полномочиями, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным следствия, в 2015-2016 годах подозреваемый, занимая руководящую должность в одном из государственных органов Восточно-Казахстанской области, систематически получал денежное вознаграждение за покровительство незаконной деятельности в сфере игорного бизнеса. После совершения преступлений фигурант скрылся и находился в международном розыске 7 лет", - уточнили в Генпрокуратуре.
Сообщается, что в январе 2024 года разыскиваемый был задержан в городе Измире (Турция) и по запросу Генеральной прокуратуры РК экстрадирован.
В настоящее время он водворен в следственный изолятор", - уточнили в ведомстве.
За инкриминируемые деяния уголовным законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 12 до 20 лет с конфискацией имущества.
Отмечается, что другие участники преступной группы уже осуждены к различным срокам лишения свободы.
13.09.2025, 16:27 85351
Школьника до смерти избили после футбольного матча в Жамбылской области
Тараз. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области футбольный матч среди старшеклассников обернулся гибелью одного из участников. Полиция возбудила уголовное дело.
В Сети распространилась информация о том, что в селе Коккайнар в Шуском районе после футбольного матча между учениками 11-го и 10-го классов произошел конфликт. Недовольный исходом игры ученик 11-го класса избил 10-классника, в результате чего подросток скончался.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
Двое подозреваемых 16 и 17 лет водворены в изолятор временного содержания. Проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия, направленные на полное, объективное и всестороннее расследование дела.
Ранее в Таразе в День знаний зарезали школьника.
13.09.2025, 16:02 86661
Член кыргызской ОПГ задержан под Алматы
Он подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году
Алматы. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В пригороде Алматы задержан гражданин Кыргызстана, находящийся в межгосударственном розыске.
По информации Polisia.kz, задержанный подозревается в убийстве, совершенном в ходе криминальной разборки в 2008 году. Как сообщили в МВД Кыргызстана, он являлся активным членом ОПГ Камчыбека Кольбаева.
Согласно данным МВД Казахстана, с начала сентября задержано 81 лицо, находящееся в розыске, и установлено местонахождение 58 без вести пропавших лиц.
В частности, в Астане задержан разыскиваемый за совершение ряда мошенничеств, сумма ущерба составляет более 160 млн тенге.
Кроме того, для стран СНГ и дальнего зарубежья задержано 28 преступников. В столичном аэропорту задержан гражданин России, который разыскивался с 2013 года МВД Республики Молдова за похищение и вымогательство 150 тысяч долларов США.
Ранее генпрокурор РК проинформировал президента о ходе расследования спецпрокурорами уголовных дел особой важности, вызвавших широкий общественный резонанс, затрагивающих интересы государства, а также дел, связанных с пытками.
13.09.2025, 09:57 94441
Сотрудник прокуратуры Павлодарской области подозревается в мошенничестве
Павлодар. 13 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Павлодара заявил о мошенничестве со стороны сотрудника областной прокуратуры, заявили в пресс-службе ведомства.
Подразделением внутренней безопасности прокуратуры Павлодарской области совместно с ДКНБ по региону проведены оперативно-следственные мероприятия по заявлению жителя Павлодара о факте мошенничества, совершенного сотрудником прокуратуры области.
В настоящее время ведутся следственные действия.
Иные сведения разглашению не подлежат.
Ранее в Сети появилась информация о задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош". На время проведения служебного расследования он отстранен от должности.
12.09.2025, 15:50 116646
Жительница Тараза обвинила сына в изнасиловании: подозреваемый задержан
Фото: Depositphotos
Тараз. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области задержали 22-летнего парня по подозрению в изнасиловании матери, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 120 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Изнасилование). В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен и задержан 22-летний подозреваемый. Он водворен в ИВС", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия, направленные на всестороннее, полное и объективное расследование дела.
Ранее в Сети распространилась информация о том, что в Таразе 41-летняя женщина подала заявление в полицию и обвинила сына в изнасиловании.
Напомним, в Абайской области студент юрфака получил пожизненное за изнасилование несовершеннолетних.
12.09.2025, 14:54 111091
В Актобе медбрата судят за жестокую расправу над коллегой
Со счета убитого подозреваемый снял более пяти миллионов тенге
12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе идет суд над 31-летним медицинским братом, подозреваемым в жутком убийстве врача-нефролога.
Актюбинский 69-летний врач-нефролог пропал в мае этого года. Поиском занимались полиция и волонтеры. А 31 мая в департаменте полиции сообщили, что врача нашли мертвым, по подозрению в убийстве задержали 31-летнего медбрата, который был хорошо знаком с убитым и знал, что у него имеется крупная сумма на банковском счете, сообщает издание "Диапазон".
Как рассказала в ходе предварительного судебного заседания гособвинитель, нефролог попросил подозреваемого помочь скачать на планшет банковские мобильные приложения. Таким способом, подсудимый получил всю информацию о деньгах будущей жертвы, узнал ПИН-коды и пароли.
В ночь на 25 мая подсудимый пришел к нему домой, хозяин квартиры, ничего не подозревая, впустил гостя в квартиру. На кухне медбрат три раза ударил врача ножом, когда тот упал, нанес еще два удара топором по голове. Связанное тело он поместил в морозильную камеру, забрал телефон, ноутбук и планшет убитого и покинул место преступления.
Со счета убитого задержанный несколько раз снимал деньги. К банкоматам он подходил в силиконовой маске. Всего он обналичил более 5 млн тенге, а с учетом украденного имущества общий ущерб, как установило следствие, превысил 7 млн тенге.
Позже через сайт объявлений подозреваемый несколько раз нанимал грузовые автомобили и перевозил морозильную камеру с телом по двум разным адресам.
На предварительном судебном заседании подсудимый заявил, что корыстного умысла у него не было, попросил переквалифицировать обвинение на менее тяжкое и чтобы его дело рассматривал суд присяжных.
Напомним, в Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили. По факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района возбуждено уголовное дело.
